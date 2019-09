Si improvisamos el poder no debemos pretender ser tratados con rigor y seriedad por nadie. Como somos, nos tratan. El informe de la comisión investigadora del acta de Itaipú dará a conocer lo que todos inferíamos: Todos han sido responsables del desatinado acto que casi costó la presidencia de Abdo y eso es absolutamente lógico concluir cuando vemos en todas las reparticiones públicas repetirse lo mismo en cuestiones licitatorias menores o de alto volumen. Con una cabeza debilitada y jaqueada, todo el cuerpo gubernamental se resiente y sus costos ya son enormes para el país.

Echar a perder un periodo gubernamental de esta manera tendrá un costo mayor en un tiempo signado por un frenazo de la economía a nivel mundial y condiciones climáticas absolutamente adversas. La única política posible a aplicar con éxito se llama: Control de daños y tiene que hacerse pronto, antes de que sea demasiado tarde. El nivel de confusión y extravío se nota en todos los niveles, pero es más que evidente en el estudio del presupuesto. Cabe de todo y lo que se afirma para afuera de buscar la mayor austeridad posible no se compadece con lo que parece ser la idea instalada: Una gran piñata con los pocos recursos. Todos piden más pero ninguno está dispuesto a sacrificar sus ilegales, absurdos e ilógicos: Derechos adquiridos. Nadie tampoco sugiere el recorte de los rubros de presentismo, títulos, peligrosidad, subsidio alimentario, seguros médicos y otros privilegios. Cada sector dice que no le alcanza el sueldo pero ni el ejecutivo y menos legislativo tienen voluntad ni fuerza para hacer los cambios. Apenas se sostienen y la única política cierta de ellos es llegar al 2023 a cómo sea.

Esta es nuestra realidad interna y queremos convencer afuera que somos el paraíso escondido. El canciller reconoce que apenas tiene para su pasaje y debe procurar convencer a los inversores que tenemos gente joven, energía barata, Gobierno eficiente y bajos impuestos.

No, así no avanzamos. La gente seria de afuera sabe googlear y nos reconoce inmediatamente. Los que vienen a “usar y abusar” del país son los rechazados en las naciones serias y traen consigo el know how que les permite sobrevivir en esta ínsula de Barataria, donde todavía creemos que nuestras mentiras convencen afuera. Hay 4 mil millones de dólares de paraguayos afuera, solo eso explica muy bien cuánto creemos en el país. Seamos serios y cambiemos.