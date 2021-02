Ser cristiano significa aceptar el camino de Jesús, hasta la cruz

“¿Quién dice la gente que soy? ¿Ustedes qué dicen?”, son las preguntas contenidas en el pasaje del Evangelio de la liturgia del día a partir de las cuales el Santo Padre reflexionó. Y afirmó que el Evangelio nos enseña las etapas que recorrieron los apóstoles, para saber quién es Jesús. Son tres: conocer, confesar y aceptar el camino que Dios eligió para Él.

Conocer a Jesús es lo que hacemos todos nosotros cuando –observó Francisco– tomamos el Evangelio, y tratamos de conocer a Jesús, o cuando llevamos a los niños al catecismo (...) al igual que cuando los llevamos a la misa. Sin embargo, dijo que se trata solo del primer paso. El segundo es confesar a Jesús.

Y esto nosotros, solos, no podemos hacerlo. En la versión de Mateo, Jesús le dice a Pedro: “Esto no viene de ti. El Padre te lo ha revelado”. Solo podemos confesar a Jesús con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo.

Pero ¿cuál es el propósito de la vida de Jesús? ¿Por qué vino? Responder a esta pregunta significa realizar la tercera etapa en el camino del conocimiento de Él. Y Francisco recordó que Jesús comenzó a enseñar a sus apóstoles que debía sufrir y que lo matarían para luego resucitar.

Confesar a Jesús significa aceptar el camino que el Padre eligió para Él: la humillación. Pablo, escribiendo a los filipenses, [dice]: “Dios envió a su Hijo, quien se anonadó a sí mismo, se hizo siervo, se humilló a sí mismo, hasta la muerte, muerte de cruz”. Si no aceptamos el camino de Jesús, el camino de la humillación que Él eligió para la redención, no solo no somos cristianos, sino que merecemos lo que Jesús le dijo a Pedro: “¡Aléjate de mí, Satanás!”.

El papa Francisco señaló que Satanás sabe muy bien que Jesús es el Hijo de Dios, pero Jesús rechaza su “confesión” como alejó de sí mismo a Pedro cuando había rechazado el camino que Jesús había elegido. “Confesar a Jesús –dijo en efecto el papa Francisco– es aceptar el camino de la humildad y de la humillación. Y cuando la Iglesia no va por este camino, se equivoca, se vuelve mundana”.

