Sequía golpea cultivos de consumo de la comunidad indígena Acaraymí

“Los pequeños agricultores no tienen más esperanza, porque con esta sequía no hay producción, este año posiblemente no tendremos suficiente alimento por el nivel de producción que se tiene en la chacra y eso es algo que preocupa a toda la comunidad”, relató Leonardo Alfonso Martínez, miembro de la comunidad y estudiante del cuarto año de la carrera de Ingeniería Agronómica en la Uninter de Ciudad del Este, gracias a una beca de estudio.

Dijo que los pequeños agricultores con esta sequía pierden todo, teniendo en cuenta que no reciben ninguna asistencia. “De ahí la preocupación de toda la comunidad. Nosotros no tenemos sistema de agua potable. La mayoría se maneja con pozo común y no dan abasto para cuidar la huerta, falta pozo artesiano. Además tenemos problemas con el sistema eléctrico, la energía no es constante, va y viene permanentemente y cuando hace mucho calor es muy difícil”.

Comentó que reciben asistencia de Itaipú Binacional y de la Municipalidad, pero no es permanente y no se resuelve el problema de fondo que es la falta de pozo artesiano para la comunidad. El estudiante indicó que la comunidad tiene 4 barrios y solo la Escuela y el Colegio, además del Centro de Salud cuentan con pozo artesiano.

CLIMA. “Los cultivos de cebollita están todos secos, además los cultivos de mandioca están a punto de secarse totalmente y si no llueve no se va a poder producir. Acá se realizan diferentes tipos de cultivos, como poroto, arroz, maní, batata, entre otros y todos necesitan de buenas condiciones climáticas, tiene que llover para que sea lindo”, agregó.

Alfonso sostuvo que se trata de rubro para consumo y venta. “De esto ellos viven, pues además de consumir generan renta con la venta en la ciudad y si no hay producción los pequeños agricultores van a sufrir mucho, porque en estos cultivos ellos cifran sus esperanzas”.

Comentó que como estudiantes universitarios a través de sus contactos siempre consiguen la semilla para los diferentes cultivos. “Con mi decano, Rubén Sanabria, siempre consigo semillas y lastimosamente este año de nuevo nos golpea la sequía y de las instituciones relacionadas a la agricultura no tenemos ninguna asistencia, ojalá se dé, porque la gente necesita”.

Insistió en que algo se debe hacer, porque cada año se ven afectados por la sequía. “Ojalá algún día se les pueda construir un pozo artesiano para toda la comunidad, si eso se tiene se va a mejorar, por lo menos van a tener para regar sus huertas”.

En esta comunidad también se cultivan granos, en este caso soja, que también están muy afectados por la sequía. “Cada familia cultiva entre dos a tres hectáreas de soja. Este rubro pasa también por un momento difícil porque la soja tiene que cargar el grano, si no, no sirve y este año por la sequía la producción está muy afectada”.