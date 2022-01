Sequera duda de aplicar un pase sanitario

“Yo no estoy convencido del pase sanitario, porque el vacunado puede contagiar, y creo que va más por el espíritu de que la gente se vacune, para reducir la mortalidad en el resto de la población, pero pierde el mito de vacunate para no contagiar, porque es realmente vacunate para salvar tu vida y que no sature el sistema, cuando otras epidemias están vigentes”, expresó el médico epidemiólogo.

Respecto a la idea de un seguro sanitario diferenciado para personas que no quieren vacunarse, o la exigencia del pago de un 100% de los gastos en caso de internación, Sequera expresó que era una discusión jurídica y económica, incluso de derechos humanos, pero que, por ética, no debe partir del sector médico.

“Un médico que no te va a atender porque no estás vacunado me parece que no hizo el juramento hipocrático”, manifestó al respecto.