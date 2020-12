Sepa qué comer para recuperar la salud digestiva pos-Covid

La flora o microbiota intestinal también sufre las secuelas poscoronavirus, debido al cóctel de medicamentos que consume un paciente con Covid-19. A esto debe sumarse que con el aislamiento, las personas cambiaron sus hábitos alimentarios y este órgano poco conocido sufrió daños. No solo fisioterapia respiratoria se necesita en el pos-Covid-19, también es necesario consultar con un nutricionista para una rehabilitación de la salud digestiva.

La doctora Eliana Meza, nutricionista, sostiene que para lograr mantener la composición adecuada de la microbiota intestinal es necesario llevar una alimentación variada. Una alimentación poscovid debe estar basada en frutas y verduras, que son los alimentos que la nutren por excelencia, explicó. “Entre los lácteos, el yogur es una opción muy buena para restaurar (la microbiota). Lo más importante es no consumir siempre los mismos alimentos, sino variar cada día las frutas y verduras a consumir. Entre los alimentos con fibra, la avena es una muy buena opción para la microbiota intestinal, también las legumbres, como el poroto, arveja y lentejas, además de panificados integrales o con salvado”. Otra de las opciones recomendadas son los probióticos, que son microorganismos que se consumen con los alimentos. “Estos ayudan a restaurar la composición de la microbiota intestinal. Una de las funciones de la microbiota es promover el buen funcionamiento del sistema inmune; por lo tanto, en la recuperación pos-Covid, este sería el mecanismo por el cual podría contribuir a la recuperación de una persona que pasó por la enfermedad”. IMPACTO “El aislamiento por la pandemia del Covid-19 pudo haber afectado a la microbiota intestinal indirectamente, debido a que las personas redujeron su actividad física y cambiaron sus hábitos alimentarios. En este sentido, la actividad física tiene efectos positivos en la composición de la microbiota intestinal”. La forma de comer cambió radicalmente en la cuarentena y las personas optaron por los alimentos procesados y comidas rápidas. “Durante la cuarentena, hubo una reducción en el consumo de frutas y verduras, y un aumento de alimentos procesados y comidas rápidas. Mantener una microbiota intestinal sana es importante por las funciones que cumple y para prevenir enfermedades metabólicas, como la obesidad, diabetes entre otras”. SALUD DIGESTIVA El consumo de antibióticos puede provocar un desbalance en la composición de la microbiota intestinal. “Pueden aparecer síntomas como estreñimiento o diarrea como consecuencia de ello. Durante el consumo de antibióticos es muy importante beber una adecuada cantidad de agua y consumir la fibra adecuada según se presente uno de estos síntomas. Por ningún motivo se deben consumir estos medicamentos de forma crónica a no ser por indicación médica”. No hay recetas mágicas, pero lo importante es consultar con un nutricionista para una recuperación nutricional pos-Covid.



MÁS REHABILITACIÓN. A la fisioterapia física se debe incluir la consulta con un nutricionista.



CONSECUENCIAS. El tratamiento con antibióticos afecta la flora intestinal y causa estreñimiento.



NUEVO VIRUS DEL SIGLO



Los probióticos ayudan a restaurar la composición de la microbiota intestinal.



Eliana Meza,

nutricionista.



¿Qué es la flora o microbiota intestinal?

La doctora Eliana Meza explicó que la mayor población de microorganismos en el cuerpo humano reside en el intestino, se trata de la microbiota calificada como intestinal. “Hay de 150 a 200 veces más genes en la microbiota de un individuo que en el conjunto de sus células. La microbiota intestinal es importante porque nos defiende contra los microorganismos nocivos, enseña al sistema inmunitario a distinguir entre amigos y enemigos, degrada toxinas, permite la digestión de ciertos alimentos (como las fibras alimentarias) que el hombre no puede digerir”. Añade que “cuando la microbiota intestinal descompone las fibras alimentarias, produce moléculas importantes (ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo), cuyos beneficios van más allá del intestino, facilita la absorción de minerales (magnesio, calcio y hierro), sintetiza ciertas vitaminas esenciales (vitamina K y folato [B9]) y aminoácidos (es decir, los componentes de las proteínas)”.