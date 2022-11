Senadores evalúan hoy millonarios aumentos salariales dentro de PGN

En ese sentido, ayer se dio a conocer el dictamen final de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, instancia que sugiere realizar diversas reasignaciones para atender mayores gastos salariales. El principal incremento se nota en el Ministerio de Salud, donde la variación positiva con relación a lo aprobado por los diputados es más de G. 60.000 millones.

Otras instituciones, como el Congreso Nacional, Senadores, el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional de Asunción (UNA) también fueron beneficiadas con reasignaciones para crecer en el gasto del apartado de sueldos. De esta forma, pese a que se respetan lineamientos generales, como el déficit fiscal y el monto global del PGN, lo que se hace es volver el plan de gastos cada vez más rígido.

CAMBIOS. El senador Miguel Fulgencio Rodríguez, titular de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, aseguró que en la plenaria de hoy se definirá si es que los legisladores plantean cuestiones adicionales a lo que recomienda el grupo legislativo que preside o si se respeta el dictamen de esta instancia.

“Vamos a enviar nuevamente con modificaciones (el Presupuesto 2023) a la Cámara de Diputados, con los 23 votos; si hay 23 votos para modificar cualquier artículo, cualquier presupuesto se consigue, si no es así como aprobó la Comisión de Hacienda y Presupuesto”, señaló tras una reunión que mantuvo en la víspera con Óscar Llamosas, ministro de Hacienda.

DETALLES. Recordemos que tras la media sanción de la Cámara Baja, el PGN 2023 quedó con un monto global de G. 105,3 billones (USD 14.839 millones), lo que se traduce en un incremento de G. 146.863 millones (aproximadamente USD 20,7 millones), con relación al proyecto que había sido remitido por el Poder Ejecutivo.

Desde Hacienda habían expresado las preocupaciones existentes respecto al estudio del PGN, teniendo en cuenta que ya se realizaron reasignaciones por un monto de alrededor de USD 75 millones desde que el documento ingresó al Parlamento. Llamosas había señalado que tienen abiertas todas las posibilidades en caso de que el proyecto sancionado por el Congreso no sea de cumplimiento posible, incluyendo un eventual veto que puede ser parcial o en todo caso, total.

105,3 billones es el monto global actual del PGN 2023, que no varió con el estudio de comisiones en Senado.

UIP espera que senadores respeten Presupuesto enviado por Hacienda

El presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, mencionó que conversó con el presidente de la Cámara de Senadores, Óscar Salomón, para expresarle la preocupación del sector hacia el tratamiento del Presupuesto General de la Nación 2023, cuyo estudio está previsto para hoy en una sesión extraordinaria.

“Yo hablé con el presidente de la Cámara (Óscar Salomón), y me dijo que él piensa que se va a respetar y que están alineados en defender las finanzas del Estado”, comentó.

Agregó que desde la UIP esperan que se respete el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda. “Esta promesa nos da cierta tranquilidad, pero vamos a esperar qué resuelven hoy; esa es la realidad”, expresó.

Recordó que ya anteriormente habían manifestado a la mesa directiva del Senado su preocupación respecto al tratamiento del Presupuesto General de la Nación del 2023 y que dicha posición no varía.

“Nosotros absolutamente no queremos que se aumenten gastos, ni se disminuyan ingresos y no como se hizo en Diputados, en el cual se aumentan teóricamente los gastos y los incrementos con la intención de no ir a un déficit fiscal mayor, lo que no nos pareció correcto”, indicó.

La Cámara de Diputados incremento G. 146.863 millones con relación al proyecto remitido por el Ejecutivo.