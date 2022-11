Senadores están disconformes por evasivas de autoridades de seguridad

Ambas autoridades fueron convocadas para que den informes con relación a los datos sobre el paradero del ex vicepresidente Óscar Denis.

Ni Olmedo ni Benítez dieron su versión de los hechos a la prensa, ya que huyeron por el ascensor privado de la presidencia del Congreso.

Gilberto Apuril, de Hagamos, tras participar de la reunión, sostuvo que no quedó nada claro sobre el tema.

“No quedó claro. Se pasaron la pelota, y todos quedaron bajo la lupa ahora”, remarcó el senador.

El liberal Eusebio Ramón Ayala fue el que más se explayó sobre lo tratado, alegando que ambas autoridades se comprometieron a remitir respuestas por escrito.

Indicó que salió decepcionado de la convocatoria, sosteniendo que se evadieron todas las preguntas, y que supuestamente reciben mucha información que es “basura”.

Refirió que el ex ministro y el actual se escudaron en una supuesta resolución ministerial sobre el manejo de la información, y que correspondía pasar a la Fiscalía.

“Prometieron entregar respuestas por escrito. La verdad muy decepcionado con la reunión. No aportaron nada nuevo. No contestaron las preguntas. Evadieron todas las preguntas con un enorme desconocimiento del sistema legal paraguayo”, sostuvo.

“Se basan en una resolución ministerial por el tema del manejo de la información, pero sin embargo, se olvidan de la Constitución”, remarcó.

“El que tiene que analizar es el fiscal del caso o los fiscales de los casos, no ellos”, señaló con respecto a los datos que manejaban sobre el paradero del ex vicepresidente.

“¿Por qué no comunicaron al fiscal? Y no pudieron, y no respondieron esas dos cuestiones muy simples y concretas”, manifestó Ayala.

“Además, les recordé que sobre la resolución por supuesto está la Constitución Nacional, está el Código Procesal Penal, que dice que podría constituir en delitos ocultar información, que puede ser encubrimiento, frustración a la persecución penal, que eso debe analizar el fiscal”, comentó el legislador.

“Ninguno de los senadores que están en la reunión están contentos con las respuestas, que en realidad son evasivas”, insistió ante los periodistas.

“Todas las preguntas que quedaron inconclusas, seguramente se van a reunir para responder ellos. Deben ser interpelados”, consideró.

A su criterio, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, tendría que poner orden como mínimo.

Remarcó que ni Olmedo ni Benítez tampoco supieron explicar por qué el féretro de Osvaldo Villalba tenía que ir a un penal.



