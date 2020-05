Senadores coinciden en que se obstruyó Justicia y se privilegió a ZI

Varios senadores de oposición están preocupados y reconocen que la última actuación de varios de sus colegas, al no otorgar un nuevo desafuero da el mensaje de protección u obstáculo para la Justicia, en beneficio de Javier Zacarías Irún. Cabe recordar que la Justicia requirió que en la causa 13/2019 se otorgue el desafuero correspondiente, de modo a seguir la tramitación que requería prisión preventiva.

Consultado si Zacarías Irún es el nuevo protegido en el Senado, así como lo son varios diputados en la Cámara Baja que aún siguen legislando pese a que se hayan comprobado fehacientemente sus delitos, el senador Stephan Rasmussen dijo que “ojalá no sea así”, aunque sostuvo que si se hubiera otorgado el desafuero hubiera sido un mensaje importante, cosa que no ocurrió.

“Esperemos que no (que no esté blindado). En teoría los que votaron en contra del desafuero dijeron que ya estaba desaforado. Lo preocupante es que tampoco se tuvo votos para aprobar una nota del Senado que avise al juez de que el senador ya no tiene fueros para esa causa. Eso sería importante”, refirió.

El senador Jorge Querey (FG) dijo que no ha sido costumbre del Senado oponerse a los pedidos de desafuero y, en particular, su bancada siempre votó por los pedidos remitidos por la Justicia en este sentido.

Agregó que esta ocasión no era diferente y por eso obraron en consecuencia, aunque lamentó que no todos sus colegas lo entendieron así.

“En general se ha autorizado el desafuero y en esta ocasión no teníamos porqué oponernos, si el juez y el fiscal mencionaron que correspondía”, sostuvo.

Lo cierto y concreto es que para Querey “no ha sido una conducta habitual”, al menos en Senado, el no otorgar desafueros, por lo que se deja entrever que para este caso se obró solo y únicamente para beneficiar a Zacarías.

“No ha sido una conducta habitual (del Senado) el obstruir, y por eso es que habría sido adecuado (dar el desafuero) porque no somos órgano juzgador”, refirió.

Cabe recordar que en la última sesión ordinaria no se alcanzaron los votos para desaforar nuevamente a Zacarías Irún. Se necesitaban mayoría absoluta de 23 votos, pero hubo solo 21. En contra y con distintos argumentos aunque con el único objetivo que obstruir el proceso judicial que se lleva a cabo contra el senador esteño, votaron 20 senadores. Para su blindaje, contó con ambas bancadas coloradas (cartista y Añetete), liberales llanistas, y el liberal Eusebio Ramón Ayala. En la causa 13/2019, por la que se pidió su primer desafuero, se estima, según los registros, que entre 2014 y 2018 se utilizaron de las arcas de Ciudad del Este, a cargo de la entonces intendenta Sandra McLeod, G. 2.100 millones para financiar la campaña electoral del clan.

Por esta causa, el Juzgado a cargo de la jueza Cinthia Garcete solicitó el desafuero, pero en el Senado no se admitió.

En este caso en particular, existe una larga lista de medidas dilatorias presentadas por la defensa de Zacarías con el único objetivo de impedir una condena firme.

Tras la imputación realizada el 11 de marzo de 2019, Zacarías plantea el recurso de reposición y apelación en subsidio contra la resolución por la cual se admitió la imputación. El mismo recurso opuso a una audiencia de imposición de medidas en abril de ese año. Otros incidentes de nulidad posterior a este se presentaron hasta recaer en la instancia que finalmente resuelve destrabar. Existen otras dos causas abiertas, una por declaración falsa y la otra por supuesto enriquecimiento ilícito.

Factor común. Además de Zacarías Irún en el Senado, otros ocho legisladores tienen en la actualidad una semejanza en el sentido de que están imputados pero siguen legislando. Sin contar con seis legisladores que fueron expulsados en el período parlamentario de 2018-2023, siguen impunes los imputados Tomás Rivas, imputado por el caso caseros de oro. Le siguen el diputado Carlos Portillo, Teófilo Espínola, Miguel Cuevas, Ulises Quintana y la reciente imputada, Del Pilar Medina. También los parlasurianos Enzo Cardozo y Milciades Duré.