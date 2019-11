Senadores analizarán detalles para hacer modificaciones

Indicó que lo más probable es que la comisión va a convocar al ministro de Hacienda y todos los otros ministros que aparecen afectados por recortes, a fin de saber el impacto que tendrían. “Por ejemplo, el ministro de Salud se quejó bastante y queremos que explique lo que le afectaron en su presupuesto”, recalcó.

El parlamentario azul aseveró que analizarán con detenimiento todo, institución por institución, ver cuántas creaciones se hicieron para Defensa Pública, el Poder judicial y otras instituciones.

“No creo que se hayan hecho recortes con criterio lógico. Lo que hizo Diputados fue mantener el monto, pero recortó una serie de programas de instituciones para llevarlos a otros. No es lo mismo recortar gastos de capital y gastos corrientes porque estos últimos, que son gastos rígidos, se deben pagar a fin de mes. Vamos a escucharle al ministro de Hacienda”, señaló.

PROPUESTA. Por su parte, la senadora Martínez refirió que aún no tiene conocimiento de muchos detalles de lo que hizo la Cámara Baja con el proyecto de ley de presupuesto. No obstante, adelantó que su bancada volverá a insistir con propuestas que no fueron aprobadas en la comisión bicameral.

Sobre el punto, señaló que siempre consideraron que el Ejecutivo tiene formas de aumentar sus ingresos para cubrir necesidades, como por ejemplo, la posibilidad de establecer en un artículo de la ley que por decreto se aumente al máximo el impuesto al tabaco.

“Aquí lo que pasa siempre es que no se quiere debatir el tema de los ingresos. Hablamos de lo poco que se recauda para poder repartir. Nosotros cuestionamos la proyección de que Hacienda dice ahora que se van a recaudar más de trescientos millones de dólares menos. Se proyecta un escenario muy negativo para poder justificar que estamos muy mal y creo que no es tan así”, puntualizó.