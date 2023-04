Senador dice que intentaron salpicar a Marito y Velázquez con Marset

Además remarcó que la diputada colorada Jazmín Narváez recibió un pedido similar del propio Erico, quien no le especificó para qué sería.

Lo nuevo es que el cartista le sugirió a su correligionaria que realice las gestiones con el presidente de la República Mario Abdo Benítez para conseguir esa suma.

Osorio refirió que tanto Velázquez como Marito fueron informados del caso y que ninguno de los dos accedió. “Relaté pormenorizadamente todos los hechos, así como lo hice en su momento ante la fiscala general Sandra Quiñónez, y hace una semana ante el fiscal Rolón”, señaló.

“Todo se inició cuando recibí la visita del señor Ezequiel Ramírez Barreto, quien llegó a mi domicilio particular para plantearme la necesidad de conseguirle un préstamo al diputado Erico Galeano, porque el mismo debía enviarle esa suma de dinero a un jugador del Deportivo Capiatá”, indicó, y que luego supo que se trataba de Marset.

Refirió que Ramírez estaba en tratativas para que Galeano se sume al oficialismo como candidato a gobernador de Central. Él (Ezequiel) pensaba que consiguiéndole ese préstamo al diputado Galeano, para solucionar ese problema, podía darse el pase de un movimiento al otro”, dijo.

“Ezequiel sabía que yo no podía disponer de esa cantidad de dinero. Me pidió que vea las gestiones con las autoridades del movimiento, principalmente Hugo Velázquez, que en ese momento era candidato a presidente”, dijo.

“En dos, tres días después, la diputada Jazmín Narváez me informa que ella recibe un pedido de préstamo ya directamente por parte de Erico Galeano. Le pide 500 mil dólares sin explicar para qué era el dinero”, mencionó Osorio.

“Ella le manifiesta que no tenía esa cantidad de dinero, a lo que según me informa, Jazmín Narváez, el diputado Erico Galeano le pide que le haga el planteamiento al presidente de la República”, detalló el senador.

“Ella me consulta y yo le sugiero, justamente a Jazmín, que le informe al presidente para que tenga conocimiento. Luego, Jazmín me comenta que así lo hizo, y que el presidente le dijo que no correspondía”, alegó.

“En su momento le informé al vicepresidente sobre este pedido para que tenga conocimiento, y me dijo que este tipo de cosas eran imposibles”, relató. Acotó que antes que estallara el Operativo A Ultranza no tenían ni idea de quién era Marset.



