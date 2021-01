Senado sanciona régimen especial de aporte a IPS para gastronómicos

La prerrogativa otorgada por esta nueva normativa a los empleadores de estos sectores tiene por finalidad ayudarlos a afrontar las deudas acarreadas con la larga cuarentena inicial a causa del Covid-19 y darles un margen de tiempo para recuperar sus estados financieros. Es por esto que la norma estipula que se otorgará a estos sectores un periodo de gracia de seis meses y luego pagos a plazos durante 60 meses del acumulativo del 14% de los 12 meses en que no abonarán la totalidad de los aportes.

La sanción de la ley fue recibida con alivio por los referentes de estos sectores, porque les otorgará un oxígeno a las patronales con miras a lograr la reactivación económica de sus negocios.

No obstante, a pesar del apoyo unánime de los senadores a este proyecto de ley, se escucharon críticas a estos sectores de parte de algunos de ellos, como Desirée Masi, quien alegó que era excesivo el plazo de 60 meses para el pago de la deuda. La parlamentaria sostuvo que la recuperación económica de estos sectores puede producirse antes. También les cuestionó que los mismos no están cumpliendo su parte del acuerdo en la aplicación del protocolo sanitario en sus locales gastronómicos, bares, eventos e incluso, turismo, por lo que ese es un aspecto que deben mejorar para que no haya una explosión de casos de Covid-19 en sus actividades recreativas. Como el aporte obrero se mantiene intacto, los trabajadores podrán seguir accediendo a los servicios de salud del IPS, mientras se extienda el periodo de no pago del aporte patronal. Tras el cumplimiento del año en que aportarán solo un 2,5%, los empleadores tendrán un periodo de gracia de seis meses, y comenzarán a pagar sus cuotas a partir de julio del 2022 conjuntamente con la planilla mensual de la empresa y serán fraccionadas en 60 cuotas iguales, sin intereses.