Senado no avalará violación si Corte admite y no dejarán jurar a Cartes

Para el senador Salyn Buzarquis, del PLRA, detrás de la decisión de la Corte, de dar recién ahora el trámite a la acción, subyace un temor a que desde el extranjero surja un pedido de extradición del ex mandatario. “Lo que busca este pedido es blindaje, por temor a un pedido de extradición por parte de EEUU y (Cartes) quiere ser senador para blindarse e impedir su extradición”, remarcó.

Por su parte, el senador Hugo Richer, del Frente Guasu, dijo que la idea de Cartes no cambia en nada la imposibilidad de que jure y ocupe una banca. “Hay que ver esta decisión que uno diría que hoy solo tiene trámite; sin embargo, llama muchísimo la atención y creo que no es casualidad que la Corte dé trámite en este momento, por lo que está atravesando el ex presidente Cartes”, señaló.

Recordó que como los trámites de la Corte no suelen ser rápidos “hay que ver si este tiene un trámite inusualmente rápido. Nosotros no tenemos ningún elemento para cambiar nuestra postura de no convocar al señor Cartes y al ex presidente Nicanor Duarte”, refirió.

También reaccionó la senadora Desirée Masi, del Partido Democrático Progresista (PDP). Dijo que si bien es temprano, en el caso de que se dé admisibilidad a la acción y finalmente se ordene su juramento, remarcó que la medida del Senado para impedir que dicho acto se consume será no sesionar, es decir, no dar el cuórum requerido tal como ya ocurrió con el ex presidente Duarte Frutos.

“Nadie nos puede impedir sesionar y nadie nos puede obligar a sesionar. Esto ya pasó con Nicanor”, sostuvo.

Agregó que la medida a la que apela ahora Cartes deja en evidencia su desesperación.

PATRIA QUERIDA. Tampoco la bancada de Patria Querida va a rever su negativa a que Cartes pueda jurar en el caso de que la Corte así lo dicte. “Él está inhabilitado en la Constitución Nacional para ser senador, por una sencilla razón: no puede estar en la línea de sucesión para ser presidente”, dijo el senador Stephan Rasmussen.



