Senado insta a Marito a negociar con el Brasil con transparencia

La declaración agrega que las negociaciones se deben realizar “con la más amplia participación de la ciudadanía y de los Poderes del Estado, cada uno en el rol que le corresponde”, cuestionando así el secretismo que rodeó al acta que el Gobierno prometió rever.

El senador liberal Víctor Ríos recordó que “se estuvo a punto de concretar una alta traición a la patria”. Comentó que el propio Ejecutivo reconoció su error al anunciar que buscará dejar sin efecto el acta, y aceptando la renuncia de los involucrados en la firma del acuerdo.

Por su parte, la senadora Esperanza Martínez, del Frente Guasu (FG), calificó la actuación del Ejecutivo como un desacierto que entregaba la soberanía y los recursos del país. “No fue un problema de comunicación, hoy hay unidad del pueblo paraguayo en defensa de la soberanía de Itaipú y Yacyretá”, afirmó la legisladora.

Cuatrinomio. Igualmente, Martínez señaló que “el cuatrinomio energético” compuesto por Luis Castiglioni (ex canciller), José Alderete (ex titular de Itaipú), Hugo Saguier Caballero (ex embajador ante Brasil), y Alcides Jiménez (ex titular de la ANDE) tienen que rendir cuentas.

También el senador Carlos Filizzola calificó el acuerdo como “grave”, y señaló que no basta con cambiar a cuatro personas para solucionar la situación; mientras que Desirée Masi, del Partido Democrático Progresista, lamentó que Paraguay no fuera tratado por Brasil como un socio de verdad.

A su turno, Hugo Richer, del FG, opinó que los cuatro funcionarios que renunciaron pagan los platos rotos, pero apuntó al presidente Mario Abdo como el principal responsable de todo. “Este error ha dividido al Gobierno y la ciudadanía del Paraguay. Abdo es un presidente débil en este momento”, disparó.

El único que salió en defensa del mandatario fue Rodolfo Friedmann, quien aseveró que el acuerdo firmado no fue secreto, oponiéndose al proyecto de declaración.

Por otro lado, la primera sesión extra de la víspera, que pretendía interrogar sobre el acuerdo a los responsables, fue levantada cuando se supo que el jefe de Estado aceptó las renuncias del “cuatrinomio”.