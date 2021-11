Senado da vía libre a USD 40 millones para pago a privados

El presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Darío Monges, alegó que el Ministerio de Salud envió tres notas diferentes, y sugirió aprobar solo hasta USD 19 millones. La senadora progresista Desirée Masi sostuvo que está muy clara la deuda con los privados, que totaliza USD 44 millones.

El liberal Abel González no estuvo de acuerdo en que se utilicen fondos correspondientes a municipios y gobernaciones. Su correligionario Fernando Silva Facetti remarcó que los sanatorios pusieron el pecho durante la pandemia, y que se tendría que autorizar el pago planteado por Monges de USD 19 millones.

Masi indicó que en la Comisión de Salud se les recibió a los ministros de Hacienda y de Salud, pero que en Constitucionales optaron por dejar sin cuórum. “Si vamos a hacer menos, ¿a quién se le va a dejar de pagar?, ¿a sanatorios grandes, pequeños?”, increpó la legisladora. “Yo sé a quién. Probablemente, los que son más chiquititos se van a quedar sin pago hasta el año que viene, y se viene un rebrote”, dijo.

“No se va a usar de la merienda escolar, que no se mienta”, reclamó el luguista Jorge Querey. Sostuvo que se trata de fondos no ejecutados y no comprometidos, con la obligación de devolución. Esperanza Martínez, de su misma bancada, alegó que el dinero está disponible. “Me parece razonable que se use para pagar deuda que ahoga el sistema de salud”, refirió.

Pago a clan Ferreira.

Por otra parte, trascendió que el Ministerio de Salud autorizó millonario pago a las cuestionadas proveedoras Insumos Médicos SA y Eurotec SA, del clan Ferreira. Habría desembolsado más de G. 36.000 millones por orden judicial. ÚH buscó la versión de la directora de Finanzas de Salud, Rita Villalba, pero no respondió las llamadas.