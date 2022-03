Senado convocará al canciller para que informe sobre el Anexo C

La mesa directiva del Senado se reunió ayer con el director general paraguayo de la Itaipú Binacional (IB), Manuel María Cáceres, y con el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa, con quienes se conversó acerca del avance de la negociación del Anexo C del tratado de Itaipú.

Como no hubo respuestas claras ni mucha información sobre las negociaciones en torno al Anexo C, que debe ser revisado el próximo año, a medio siglo de la firma del Tratado de Itaipú, el senador Eusebio Ramón Ayala informó que convocarán al canciller Euclides Acevedo para que este brinde explicaciones al Congreso. “No hay mayores informaciones con respecto al avance del Anexo C. Una parte de las negociaciones las maneja la Cancillería, entonces voy a proponer que el próximo lunes venga el canciller para brindar más explicaciones.”, manifestó Ayala.