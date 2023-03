Senado aprobaría millonaria indemnización para Puertos

El proyecto, que tiene media sanción de Diputados, propone un monto de G. 100.000 millones. De acuerdo con los datos serían 600 los posibles beneficiarios. Figura en el orden del día de la sesión de este jueves en el Senado.

En contrapartida hay una propuesta de modificación del Ministerio de Hacienda que se presentó en el Senado y plantea G. 30.000 millones.

“Fue aprobado el proyecto de ley que se le va a indemnizar a los trabajadores del antiguo puerto”, mencionó Rodríguez, al concluir la reunión de la comisión. “Aquí tenemos los montos calculados por el Ministerio de Hacienda, y por la Cámara de Diputados”, refirió sin especificar los montos. “Algunos optaron por el sistema de cálculo efectuado por el Ministerio de Hacienda, y otro grupo por acompañar proyecto como vino de Diputados”, mencionó.

“La propuesta de Diputados es una locura. Dos sueldos por año de antigüedad, 100.000 millones de guaraníes”, reclamó Stephan Rasmussen de Patria Querida.

“Hacienda propone que se aplique la ley vigente, que es lo que corresponde. Implica 30.000 millones de guaraníes”, refirió el senador. “Lo que está mal es crear por ley un régimen de indemnización que no existe porque tienen un sindicato que apoya, la ANNP, obviamente, y la mayoría de los senadores”, cuestionó. “Es una locura el populismo con que se manejó. Lastimosamente, no es solamente en época electoral. Los cinco años fueron así”, indicó. “Viene un sindicato y te pide, y por qué, y pobrecito; vamos a darles más beneficios. Total es dinero público, no es dinero nuestro”, ironizó Rasmussen, parafraseando a sus colegas que apoyan la propuesta.

Las cifras

100.000 millones de guaraníes es lo que establece el proyecto que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados.

30.000 millones de guaraníes es la propuesta de modificación presentada por el Ministerio de Hacienda a los senadores.