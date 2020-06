Seitz desmiente acusaciones hechas por Ignacio Pidal

Afirmó que ni siquiera vale la pena realizar algún comentario sobre lo dicho, ya que carece de todo sustento y veracidad.

Comentó que más adelante analizará acciones legales contra el empresario. Mientras tanto, está estudiando la situación.

“No sé si hay procesos que fueron mencionados que carezcan de investigación por parte de la DNCP y con notas negativas, que no corrieron con la aprobación de Contrataciones”, dijo Seitz a Monumental 1080 AM.

En el programa Después de Todo, emitido el domingo a la noche en el canal NPY, Pidal había acusado a la pareja sentimental del director de Contrataciones.

“A mí me dijeron, gente que no puedo develar y que me envía mensajes, que la novia de Pablo Seitz es la del diezmo. La que cobra el 10%”, dijo el empresario que había revelado la sobrefacturación por compra de tapabocas en la Dinac.

“Las menciones personales me voy a reservar y carecen de todo indicio de veracidad. Se tiene que decir con documentaciones y me parece muy peligroso que entre ciudadanos nos acusemos sin elementos”, agregó Seitz.