Según Ovelar, Abdo hará modificaciones en su Gabinete

El senador colorado Silvio Ovelar sostuvo ayer que “los amigos del Gobierno” le comunicaron que en los próximos días el presidente de la República hará cambos en su Gabinete.

“Yo no voy a entrar en detalles, pero de que van a haber cambios, van a haber, y cambios importantes, siempre le reclamaban al presidente que no cambia, que esto y aquello, y yo les decía ‘el presidente va a hacer los cambios cuando él crea convenientes’ y creo que está llegando el momento, serían más de uno”, expresó ayer a la 1080 AM al ser consultado al respecto.

Sin embargo, el propio jefe de Gabinete de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, se encargó de desmentir las versiones, indicando que no existe ningún tipo de información al respecto y que el presidente no le habló del tema.

No obstante, dijo que será única y exclusivamente decisión del mandatario hacer los cambios y que él será el encargado de anunciarlos en caso de que así lo decida.

Entre los posibles cambios que se manejan, se habla de la posibilidad de que Benigno López, ministro de Hacienda y hermano de Abdo, dé finalmente un paso al costado.

López es uno de los ministros más cuestionados y resistidos del Gobierno de Abdo Benítez. El cartismo impulsa constantemente su remoción. Se habla de que Ernst Bergen podría reemplazarlo. Bergen ya se desempeñó como ministro de Hacienda entre los años 2005 y 2007 durante el periodo de Duarte Frutos y actualmente es titular de Itaipú.

Asimismo, se menciona con insistencia la posibilidad de que el actual senador Luis Castiglioni, quien en su momento ya ocupó la cartera de RREE en este Gobierno, vuelva a desempeñarse como secretario de Estado, esta vez en Industria y Comercio.

Otro de los posibles nombramientos sería el de Federico González, actual ministro de Asuntos Internacionales, como canciller nacional en reemplazo de Antonio Rivas.

González ofició de director de ceremonial y protocolo al inicio de este Gobierno y es un estrecho colaborador de Abdo Benítez.