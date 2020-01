Secretario de Marito podría ser electo por seccionaleros

“Todavía no hay ninguna elección de presidente del consejo, pero me están hablando los colegas y quiero dejar que ellos decidan”, expresó Espínola al ser consultado.

Indicó que el consejo no servirá para dar apoyo a un precandidato a intendente y es exclusivamente para apoyar a los presidentes de seccionales.

“Aún no está definida la candidatura de nadie y no me gustaría mezclar las cosas. El presidente del consejo trabaja con todos los sectores sin importar de qué sector provengan o a qué candidato respalden”, puntualizó.

Por otro lado, varios presidentes de seccionales señalan que con Espínola tendrá más peso el precandidato de Añetete, que podría ser el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa o el senador Martín Arévalo. Se da por hecho que el presidente Mario Abdo Benítez no acompañará a Julio Ullón quien también tiene intenciones de ser candidato a intendente por Añetete. También con la presidencia de Espínola, se intentará desarticular al equipo de Ullón, y dejarlo con pocos presidentes de seccionales que trabajen a su favor.