Secretario de Abdo amenaza patear puertas ministeriales

El recién creado Consejo Nacional de Presidentes de Seccionales del Paraguay y Exterior, presidido por Édgar López, titular del Consejo de Seccionales de Central, realizó ayer su primera plenaria para exigir mayor participación formal en el Partido Colorado.

En su pronunciamiento, pidieron que las autoridades de la Asociación Nacional Republicana (ANR) llamen a una mesa de diálogo entre líderes partidarios por la unidad, sobre todo con fines electorales.

También pidieron que el Consejo sea reconocido como órgano auxiliar de la Junta de Gobierno y que esta sesione por lo menos una vez al mes.

Solicitaron la participación de un miembro del Consejo “en cada una de las comisiones asesoras permanentes de la Junta”. Además, expresaron su apoyo incondicional al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien acudió al encuentro, e instaron a los correligionarios a defender al Gobierno.

Repudiaron, igualmente, el actuar del senador Paraguayo Cubas. “Ante intenciones trasnochadas de algunos opositores que pretenden pisotear la Constitución Nacional y atropellar las instituciones republicanas, instamos al respeto del estado de derecho”, indica el documento.

Finalmente, solicitaron atención especial a los presidentes de seccionales. Existen 387 seccionales a nivel local, 14 en Argentina, cinco en Estados Unidos y una en España.

Por su parte, Marito se comprometió a crear un canal de comunicación para las bases.

A su turno, Édgar López remarcó la necesidad de que las bases estén unidas y celebró la presencia de gobernadores, diputados y ministros. También pidió a los presidentes de seccionales cuidar como “joya al mandatario”, que hasta fue amenazado de muerte por Payo Cubas. “Nos juntamos para debatir el destino del partido”, puntualizó.

Patear puertas. El discurso más fuerte lo dio el secretario privado del presidente, Mauri Espínola, titular de la seccional 31 de Asunción, quien obligó a los ministros del Gobierno a recibir a los seccionaleros, y fue muy aplaudido. “Quiero, colegas, que me avisen si hay algún ministro que no les abre las puertas, yo mismo voy a salir de mi oficina y le voy a patear la puerta a los ministros que no quieren abrir las puertas”, advirtió. Se comprometió a comunicar a los seccionaleros sobre la agenda de los ministros en el interior y darles un lugar en la tarima con las autoridades. El Palacio de López, de igual modo, estará abierto a la dirigencia, afirmó, destacando que Marito nombró a seccionaleros como ministros.