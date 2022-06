Se reúne el Consejo, sin tratar la tarifa

No obstante, se sabe que la propuesta paraguaya bajó de USD 22,60 kW/mes a USD 20,7 kW/mes, y que Brasil está abonando USD 18,95 kW/mes. En este sentido, expertos en energía sostienen que Paraguay termina perdiendo con cualquier reducción de los números, porque Brasil sigue siendo el mayor consumidor de la producción de la IB.

Por un lado, el doctor Victorio Oxilia, ex secretario general de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), señaló, por ejemplo, que las expectativas de cualquier negociación en el marco de la revisión del Anexo C, que debe realizarse en el 2023, bajan y plantea que el país debe buscar extender, hasta que se apruebe un nuevo Anexo C, el Acuerdo Operativo que beneficia a la ANDE en la compra de los excedentes de Itaipú.

Por otro lado, el ingeniero Fabián Cáceres, ex gerente técnico de la ANDE, señaló que la mejor alternativa para Paraguay es aceptar reducir los números de la tarifa al mínimo, para posteriormente contratar toda la potencia paraguaya y venderla con los acuerdos más beneficiosos para el país.



LA CIFRA

18,95 dólares

por kW/mes es lo que paga provisoriamente Brasil por la tarifa de Itaipú, y se lleva el 85% de la producción de la central.