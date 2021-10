Se retrasan estrenos de cintas de Marvel e Indiana Jones

Disney atrasó varias películas de Marvel y una secuela de Indiana Jones por casi un año en la última adaptación de su calendario. Películas como Black Panther: Wakanda Forever, Thor: Love and Thunder, y Doctor Strange in the Multiverse of Madness, todas forman parte del universo cinemático de Marvel. Lo que significa que atrasar una producción, con frecuencia causa un efecto dominó en cada multimillonaria serie.