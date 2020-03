Se prohíbe ingreso de extranjeros no residentes

“Comunicamos que las compañías aéreas que operan en territorio paraguayo no deberán embarcar a pasajeros extranjeros no residentes en Paraguay con destino final al mismo”, destacó ayer el titular de la Dinac, Édgar Melgarejo.

Con esto, no se permitirá el ingreso vía Migraciones en los aeropuertos internacionales del país a quienes no sean paraguayos y no tengan residencia en el país. La medida rige desde las 00:00 horas de hoy y hasta el 26 del corriente.

La restricción abarca los vuelos de aviación general y particular, porque tampoco podrán ingresar extranjeros no residentes en estos últimos vuelos. Se exceptúan de la medida los connacionales, extranjeros residentes en Paraguay, miembros de la diplomacia y de los órganos internacionales acreditados legalmente.

Las aerolíneas que infrinjan la disposición tendrán sus sanciones y los pasajeros no serán admitidos para ingresar al país, según Melgarejo, quien también especificó que según datos proveídos por las agencias de viajes y representantes de las compañías, casi el 40% de los pasajeros está conformado por extranjeros.