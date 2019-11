Se monitorean usos de Fonacide en Hernandarias, Minga Guazú y Franco

Se trata de una iniciativa impulsada por jóvenes estudiantes, secundarios y universitarios, de la organización no gubernamental Reacción Paraguay, que realiza el monitoreo del uso de este recurso en la Municipalidad de Ciudad del Este.

Empero desde Reacción Paraguay señalan que el monitoreo no es tarea fácil y menos cuando no se accede a información, como son los casos de solicitudes no respondidas por ciertos municipios. Menciona por ejemplo que 7 contratos con recursos de Fonacide, del Municipio de Presidente Franco, no están en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Al respecto, a través de una nota a la oficina de acceso a la información pública de la Comuna franqueña, se solicitó informes sobre el contrato de obra número 05/2017 (licitación 319536).

Se pide montos individuales invertidos en la construcción de cocina comedor en las instituciones educativas en caso de que estos no se encontraran en el contrato, además del pliego de bases y condiciones del contrato número 41/2017 (licitación 33176).

LOS BENEFICIADOS. Igualmente se solicitó detalles de las instituciones educativas beneficiadas relacionado a trabajos de pavimentación según los contratos 13/2015 (licitación 287773), 19/2015 (licitación 290214), 13/2015 (licitación 287773). Lo mismo con relación a la adquisición de equipamientos según el contrato 53/2016 (licitación 317686).

En otra parte del pedido se pidió informe sobre las escuelas beneficiadas con la construcción y colocación de techo, del lote número 1 del contrato 51/2015 (licitación 298897). Este pedido fue realizado el 24 de setiembre y según el portal de información pública figura como no respondida a la fecha.

Hay otra solicitud que se realizó el día 23 de setiembre y tiene que ver con los documentos de conciliación bancaria del 2013, comprobantes de pagos de obras realizadas ese año. Todo corresponde al uso de Fonacide y los pedidos fueron realizados por Daniel Canteros de AIGA.

En tanto Elvis Agüero, en representación de la misma organización de control, solicitó el 24 de setiembre a la Municipalidad de Hernandarias, los extractos bancarios del Fonacide de los años 2012 al 2019, inclusive “considerando las dos cuentas bancarias especiales del fondo nacional, para infraestructura y almuerzo escolar”. Figura hasta ayer al mediodía como reconsideración no atendida.

La ciudadanía puede seguir el desarrollo del trabajo de monitoreo de este grupo de jóvenes en esta dirección web https://www.facebook.com/reaccionpy/.



En detalle

Este año, AIGA está investigando el uso de Fonacide en los tres municipios colindantes a Ciudad del Este, buscando datos mediante solicitudes de acceso a la información pública. Mencionan que ciertos municipios no quieren facilitar el monitoreo ciudadano.

La idea es replicar la experiencia ya desarrollada con CDE, que sirve de base para el inicio del trabajo en otros municipios.

En Ciudad del Este, después de años de dificultades con los Zacarías, con el actual jefe comunal, Miguel Prieto, se abrió la Comuna a un control más abierto y directo.

Empero, Reacción Paraguay informa que, a 5 meses del inicio de la administración de Prieto, el Municipio sigue sin contar con un plan de gestión municipal. Señala que, a 3 meses de la solicitud de acceso a la información pública, la institución municipal facilitó 14 metas, que contribuirán a mejorar la transparencia.