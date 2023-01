Se juega en Riad la Supercopa española

“Es una oportunidad para sumar un nuevo trofeo y después de la derrota del otro día queremos volver a ganar y eso es lo importante”, aseguró ya en la sede el portero belga del Real Madrid, Thibaut Courtois.

Valencia ya se entrenó en Riad, pero no estuvo el hispanobrasileño Marcos André, quien aún no está del todo recuperado de unas molestias musculares. “Hoy no se entrena con nosotros. Trabajó en el gimnasio esta mañana. Tiene molestias en la rodilla y veremos mañana”, avisó Gatusso en la rueda de prensa antes del entrenamiento.