Se juega la Copa Canteranos

La justa tiene como horario de inicio a las 8:30 y los compromisos por la fecha 1 son: Cerro Selectivo vs. Selección Ovetense, Crucero del Norte vs. Sol de América, Olimpia vs. Sarmiento y Cerro Formativa vs. 8 de Diciembre.

En la fecha 2, el jueves 14, desde las 8:00: Cerro Selectivo vs. Crucero del Norte, Selección Ovetense vs. Sol de América, Cerro Formativa vs. Sarmiento y 8 de Diciembre vs. Olimpia.

Para la fecha 3, jueves 14, desde las 14:30: Cerro Selectivo vs. Sol de América, Crucero del Norte vs. Selección Ovetense, Cerro Formativa vs. Olimpia y Sarmiento vs. 8 de Diciembre.

Las semifinales se cumplen el viernes 15 (14:00) y la definición será el sábado 16, desde las 14:00.