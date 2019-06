Se investiga esquema de recaudación paralela de impuesto al rodado en CDE

De hecho, esta situación no es nueva, ya hubo varias denuncias en años anteriores de personas que venían para revalidar sus registros y resulta que se encontraban con que no existen antecedentes en los registros de la Municipalidad ni en la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), incluso hay una causa en la fiscalía, pero nunca se logró desbaratar, por los datos que van surgiendo, este esquema ilegal.

La investigación inició a partir de denuncias concretas recepcionadas en la Comuna, por lo que se retiraron materiales para la emisión de documentos, de la sala de la jefa de Rodados, Olga Riveros.

Al respecto Dolinzky explicó que se enteraron a través de los medios de comunicación de uno de los casos. “Nos enteramos el caso de algunos señores que estuvieron renovando su registro de conducir y que les cambiaron la categoría. También recibimos otra denuncia de extranjeros a los que les emitieron su registro de conducir y que no figura en los registros de la Opaci. Les dicen que es falso. Estamos investigando”.

controles cruzados. La directora indicó que recibió datos sobre un supuesto esquema paralelo de producción de habilitaciones de vehículos. En este contexto están en pleno proceso de investigación y de recolección de datos a través de controles cruzados. “Estamos haciendo un control cruzado entre todos los datos que tenemos en la Dirección de Administración. Estamos pidiendo también si en almacenes tienen aún insumos de cuánto se entregaron este año”, dijo.

Comentó que ya pidieron informes al Centro de Procesamiento de Datos para saber cuántos registros y habilitaciones fueron emitidos en el año. “Lo que nos percatamos es que todos los materiales para la producción de estos documentos estaban en la oficina de la jefa de rodados. Entonces traje a mi oficina y vamos a hacer un inventario”. Con todos esos datos, una vez reunidos, se podrá realizar un cálculo y todos los números deben coincidir, de detectarse irregularidades, se enviará un informe a Intendencia y a la RRHH para su toma de conocimiento y para la adopción de las medidas administrativas correspondientes.

Dolinzky adelantó que logró identificar a gestores en contubernio con funcionarios de la institución municipal, abordan a personas que quieren tramitar su registro de conducir por primera vez, a determinadas escuelas de conducir.

Cobro en el área de regímenes especiales sigue suspendido

María Luján Dolinzky de Recaudaciones informó que el cobro en el área de regímenes especiales sigue suspendido, pero se detectó que sigue habiendo funcionarios que siguen cobrando.

Sobre este punto la directora dijo que recibieron una denuncia formal, de un funcionario de una empresa importadora. Se trata de un caso registrado el martes de la semana pasada en puerto seco de Trans Trade. “Le querían cobrar. Dos policías de tránsito que no le dejaban salir a su contenedor hasta que él no pague. Mediante este tipo de denuncias es que vamos a poder sanear la institución de la gente que hace esto”. “Nos dicen muchas cosas, que es gente de fulano de tal. No podemos saber hasta el momento, pero vamos a llegar hasta el fondo de todo y vamos a ir desarmando parte por parte. Soy muy cautelosa, no queremos mover el avispero de buenas a primeras, estamos estudiando caso por caso pero vamos a desarmar toda esta estructura que tienen montada acá", concluyó.