“Se ha despertado un nuevo y estimulante interés por los museos”

–¿Cuál es la situación de los museos nacionales y privados en el país?

–El panorama de los museos paraguayos es diverso y complejo. Hay aproximadamente 200 museos en Paraguay, y a diferencia de lo que la gente cree, menos de 10 son museos nacionales gestionados por el Estado. La mayoría son museos municipales y museos privados que son completamente independientes y que no tienen que pedir permiso a ningún ministerio para elaborar sus propios contenidos. Hay museos bien organizados y otros que carecen de los parámetros profesionales básicos. La situación en que se encuentran generalmente no es buena. Tal como es un país, así son sus museos, como no puede ser de otra manera. El museo nunca está aislado de su contexto.

–¿Cuál es el valor que tienen los museos en la sociedad?

–En los museos se cuida y se muestra lo mejor de la cultura de un pueblo. Por eso es interesante y muy esclarecedor observar en qué estado están nuestros museos paraguayos; y qué es lo que está diciendo de nosotros mismos esta situación. Los paraguayos somos muy orgullosos de nuestra cultura, pero luego no sabemos ni dónde están guardados los objetos y documentos que prueben y atestigüen esta grandeza.

–¿Por qué hay que visitarlos?

–El museo no es solo un montón de objetos viejos. El museo es una institución educativa y enseña con su propia colección. La importancia de visitar un museo está directamente relacionada con la importancia que le demos a nuestra propia formación, más allá de lo que estamos obligados por la escuela. Depende de nuestra propia curiosidad, de nuestro deseo seguir aprendiendo y de comprender mejor nuestro país y a nosotros mismos.

–¿Qué déficits tienen los museos nacionales?

–No podría opinar sobre esto, ya que no pertenezco a la administración pública. Seguramente tendrán que lidiar con los lastres que los paraguayos venimos arrastrando desde siempre: El nepotismo, el clientelismo y paternalismo del Estado que diluye su presupuesto en más y más puestos innecesarios. Que capacita constantemente a sus funcionarios, pero luego los elige por amiguismo y conveniencia y no por idoneidad.

–¿Qué iniciativas se han tomado para acercar los museos a la gente?

–No sé si será por el acceso al resto del mundo que ahora tenemos desde nuestro celular, pero se ha despertado en nuestro país un nuevo y estimulante interés por los museos. Se han creado nuevos museos y muchos han renovado y actualizado su museografía. La Noche de los Museos y la Muestra de los Museos han recibido a multitudes. Incluso se ha creado también una Asociación de Museólogos y Trabajadores de Museos del Paraguay, dedicada a la formación y profesionalización de la tarea museológica, y que está preparando ya la segunda edición del Congreso Paraguayo de Museología, que se llevará a cabo del 7 al 9 de junio en Asunción.

–¿Cuáles fueron los resultados de estas acciones?

–La labor del museo es siempre un trabajo de hormiga. Uno a uno y paso por paso. Quizá se verán muchos cambios más en un futuro cercano. En la medida que tengamos buenos museos, bien montados y actuales, con visión local y bien integrados a su entorno, bilingües y accesibles, el público se irá habituando a visitarlos. Por obligación nunca va a funcionar. Visitar un museo debe ser una experiencia interesante, sorprendente e incluso divertida y no una continuación de esa especie de tortura que fue la escuela hasta entrado el Siglo XXI.