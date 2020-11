Se esfumó la ilusión del hincha

“Los indicadores no nos permiten avanzar. El público en los estadios de fútbol no será posible aún. Hubo un pedido, pero eso no será posible. Por lo que resta del año, del torneo Clausura, no se podrá”, expresó el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, en conferencia de prensa habitual de los viernes y con su discurso esfumó toda ilusión del hincha para asistir a los escenarios deportivos.