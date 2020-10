Se entrega De los Ríos, ex administrador del Indert, y declara hoy

El ex director de Administración de Finanzas Diego De los Ríos se presentó ayer ante la Justicia, puesto que tenía una orden de detención en su contra. El ex hombre de confianza del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) está imputado por supuestamente haber pedido coima.

La fuerte sospecha en contra de De los Ríos es que habría solicitado USD 25.000 a nombre de él y del ex titular del Indert Mario Vega. El pedido, según la denuncia, fue a la Fundación Cerro Lambaré (Fucela), para seguir beneficiando con desembolsos a la organización para supuestas construcciones de pozos artesianos, que no se hicieron como deberían, de acuerdo con la investigación.

Supuestamente se causó un perjuicio en el marco de solicitud de desembolso a la fundación Fucela. La Junta Asesora había negado que se realice el desembolso, pero con la intervención de la Asesoría Jurídica, Vega resolvió el 27 de diciembre dar trámite.

De acuerdo con el fiscal Luis Said, el Indert había desembolsado G. 439 millones y G. 300 millones, para supuestamente construir los pozos, y el pedido de coima sería para seguir desembolsando.

De los Ríos está procesado por lesión de confianza, asociación criminal y cobro indebido como cómplice y tiene fijada la audiencia de declaración indagatoria para las 8.00.

OTROS IMPUTADOS. Por el mismo caso está imputado Vega por cohecho pasivo agravado, lesión de confianza, asociación criminal y cobro indebido de honorarios. También están imputados, su director de gabinete, José Luis Clerch, y el director de Asesoría Jurídica, Aldo León.

Además, están procesados dos representantes de Fucela, por soborno, lesión y cohecho pasivo agravado.

CHICANAS. La defensa del ex titular de la entidad, Mario Vega, recusó al fiscal Luis Said y al juez. “La defensa alega supuesta falta de objetividad e imparcialidad, pese a que el imputado aún no se ha presentado a disposición de la unidad fiscal”, indicaron desde el Ministerio Público.

La chicana fue presentada un día antes de la audiencia de imposición de medidas de Vega, fijada para hoy.