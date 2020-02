Se encadenan para recuperar el vertedero de Villarrica

La medida fue adoptada por Isidro Brítez y Yole Boggino, vecinos de Villarrica, quienes anunciaron que se encadenaron hasta las 19.00 frente a la Municipalidad. Isidro Brítez dijo a Última Hora que la administración del vertedero municipal deja mucho que desear, señalando que en varias ocasiones la empresa Recolectora Ecológica de Residuos SA, prohibió el ingreso de camiones cargados de basura por parte de la firma Vimax SA, que actualmente se encarga de recolectar los residuos de la ciudad.

Recordó que hace poco ya había tomado una medida de fuerza depositando su basura frente a la Municipalidad, ya que no se cumplía con normalidad la recolección, a causa de que los portones del vertedero se habían cerrado. “No puede ser que nosotros los villarriqueños no podamos utilizar el vertedero y se le está abriendo las puertas a terceros”, refirió Brítez. Indicó que actualmente hay un incendio en el lugar que posiblemente fue provocado, e indicó que el humo que expide el incendio es altamente tóxico y no se está pudiendo sofocar.

Por su parte, Yole Boggino, también se mostró indignada por la administración del vertedero que abre sus puertas a los camiones que transportan basura desde la ciudad de Coronel Oviedo, no así a los de Villarrica. Además, dijo que la quema de basura en el vertedero es algo que se veía venir, ya que el lugar cuenta con residuos de todas las características que se mezclan de manera desordenada, sin tener en cuenta el daño ambiental. “El vertedero está colapsado y sentimos tanto que primen intereses particulares. La ciudad está sufriendo y queremos una urgente solución”, señaló. RG