Se elevan muertes maternas por falta de control prenatal

Los profesionales de la salud hablan de un lamentable retroceso en cuanto a los controles prenatales. Esta tendencia se instaló durante la pandemia del Covid-19, cuando muchas personas evitaban acudir a los servicios de salud. “Estamos en una situación crítica. Si bien se han realizado muchas acciones para reducir la muerte materna, esta pandemia nos trajo un retroceso considerable, como de 20 años aproximadamente porque los índices están sumamente elevados”, explicó Zulma Maidana, jefa del Departamento Salud Sexual y Reproductiva de la X Región Sanitaria.

Mencionó que aún no concluye el cuarto mes del año y a nivel departamental ya hay ocho fallecimientos; siete ocurrieron en Alto Paraná y uno, proveniente de Minga Guazú, murió en el Hospital Nacional de Itauguá.

Los casos fatales corresponden a Ciudad del Este, Presidente Franco y Minga Guazú. “Una de nuestras muertes ocurridas este año no corresponde a una persona que vive en Alto Paraná, sino que llegó de otra región sanitaria y al ingresar a nuestro servicio lastimosamente murió”, indicó.

Señaló que un alto porcentaje de las fallecidas no realizó el tratamiento prenatal, con lo cual se elevan las complicaciones al no tener un diagnóstico de riesgo oportuno, por lo que no se puede realizar ninguna acción para evitar un desenlace fatal.

“Por eso es muy importante que se realice el tratamiento prenatal y posteriormente si es que la paciente es de alto riesgo sean dirigidas a centros de mayor complejidad”, alentó.