Se elevan a 34 las camas de UTI para pacientes con Covid en CDE

Atendiendo al aumento de casos de Covid en la zona, por la necesidad de cuidados intensivos, procedieron a complejizar unas cuatro camas más, pasando ahora a contar con 34 disponibles para UTI Adultos, a fin de dar respuesta local a los casos graves del coronavirus.

En el mismo centro asistencial, en el área exclusiva de Covid-19, se cuenta con 12 camas de reanimación (terapia intermedia) y 64 camas de internación en sala, además de las cuatro camas de UTI para niños.

El doctor Hugo Kunzle, director de la Décima Región Sanitaria, explicó que para dar respuesta a la necesidad de insumos que requiera el servicio de UTI se recibió un total de 8.000 ampollas de midazolam, “que es lo que más se utiliza, prácticamente se cuadruplicó la utilización en cada paciente, si lo comparamos con un paciente no Covid. Y también recibimos 5.000 ampollas de atracurio, que es otro de los medicamentos muy utilizados, para que el paciente esté totalmente dormido, para que puede estar conectado al respirador”.

EVITAR. Por su parte, el doctor Carlos Pallarolas, jefe de Neumología del Hospital Regional de Ciudad del Este, instó a la ciudadanía a suspender las farras clandestinas. Dijo que en estos eventos los jóvenes se contagian y llevan el virus a sus casas afectando a sus padres y abuelos. En Ciudad del Este se pusieron de moda las fiestas clandestinas en diferentes puntos. “No tenemos nada que celebrar, menos en este momento. Ahora estamos en una situación muy especial. Tenemos que ser comprensivos y llegar junto a la ciudadanía a buen puerto. Estamos en una situación delicada sanitariamente, entonces hagamos todos juntos un esfuerzo”, comentó.

Refirió que los profesionales de blanco están agotados. “Tenemos colegas que están cansados, que conviven con pacientes demasiado delicados, queremos que la gente comprenda el momento. La recuperación de los pacientes no siempre es rápida y ahora estamos viendo pacientes que incluso en las salas comunes están permaneciendo por más tiempo”. Insistió que en la necesidad de “calmarnos, vamos a ser conscientes, no necesitamos que salga un decreto, que haya una restricción, seamos conscientes, no podemos dejar de trabajar. Vamos a ser realistas, trabajemos, pero después de la jornada laboral tomemos nuestras cosas y guardémonos y protejamos a nuestros familiares”.

AUMENTO EN CAAGUAZÚ. En la Quinta Región Sanitaria crece el temor del colapso de los servicios ante la ola de aumento de casos positivos registrado en todos los distritos de Caaguazú. De 11 camas, 10 están ocupadas en Terapia Intensiva y en salas de internación el 80% se halla con pacientes. En cuanto a medicamentos e insumos, mejoró la provisión desde el Ministerio de Salud, pero aún existe déficit de algunos.

Coronel Oviedo sigue siendo el distrito de mayor descontrol ciudadano y el de mayor porcentaje de contagios registrados a diario. Caaguazú sumó 170 fallecidos por Covid, correspondiendo 70 a la capital departamental, donde existen 22 distritos. Los encuentros sociales que aumentaron en las ultimas semanas constituyen el principal foco de contagio. Sobre la provisión de insumos y medicamentos, la Dirección Sanitaria informó de un aumento progresivo, pero que no satisface plenamente las necesidades de los pacientes.