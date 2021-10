Se debe romper el pesimismo de una afición desencantada

Se entra en una nueva etapa del fútbol paraguayo en lo que hace a la Selección Nacional. Con enorme riesgo y tremenda responsabilidad Guillermo Barros Schelotto asume la conducción técnica tras la destitución de Eduardo Berizzo, que no consiguió resultados favorables, lo que determinó su salida. Las dos últimas presentaciones fueron decepcionantes y los “discursos” previos del orientador no sirvieron para nada. Después del papelón en La Paz ya no hubo despedida, no hacía falta explicar más de lo que fue la durísima caída en la altura. Lo de Chile fue el vaticinio de lo que vendría, enfrentó a la Roja en Santiago, que atravesaba un pésimo momento y aún así no pudo sortearla; por el contrario, esto fue un oxígeno para su adversario que repuntó con el triunfo acomodándose mejor en la tabla. Es más, en la siguiente fecha el conjunto de Martín Lasarte volvió a ganar llevándose seis puntos sobre nueve posibles derrotando a Venezuela 3-0. En el comienzo del combo, los chilenos habían caído con Perú 2-0. La otra cara fue Paraguay, empate a cero con Argentina en Sajonia y dos derrotas consecutivas. Coincidentemente y para el próximo mes, nuevamente cara a cara Paraguay-Chile, que será el 11 en el Defensores ahora bajo la batuta de un nuevo cuerpo técnico, que veremos qué cambio introducirá en la mente y en el juego. Es probable tenga más carácter y quizás contagiado por el reciente entrenador nombrado, que se pudo observar es muy enérgico en sus actitudes y decisiones. Hoy la Albirroja está más fuera que adentro de Qatar y sería catastrófica una eliminación tempranera en este nuevo rumbo. Es capital el combo que se avecina para cambiar todo, está la intención pero habría que traducirla en el campo de juego. La alerta roja está permanente y se debe romper el pesimismo de una afición deportiva que ya no da créditos. Es cuestión de esperar.