Se cumplieron dos años sin tener rastros de la niña de Emboscada

“Yo confío en la Justicia al cien por ciento, pero estoy disconforme con el trabajo, porque el objetivo es encontrarla, pero no lo estamos haciendo. Los jefes (de la investigación) me dicen que se está trabajando, pero no se están teniendo resultados. Conforme no voy a estar hasta que se la encuentre”, señaló. Además, dijo que desde el primer día de la desaparición de su nieta no puede dormir: “Me levanto y rezo, a cada santo le debo una vela para ver si no tenemos una luz para encontrarla”.

En otro momento, condenó que la Fiscalía no obligue a su hija a realizarse la prueba de ADN para poder compararlo con la sangre que se había encontrado en el vehículo del padrastro de la víctima.

El hombre aseguró que toda la versión dada por su hija y el padrastro de la menor sobre su desaparición es mentira. Afirmó que ellos deberían hablar para que se sepa el paradero de la niña.

INVESTIGACIÓN. La pequeña desapareció en extrañas circunstancias y por semanas se realizaron búsquedas y rastrillajes en la propiedad donde vivía, inclusive hallaron rastros de sangre humana.

Pero los investigadores no pudieron cotejar si pertenecen o no a la niña, porque la madre se negó a ser sometida a la prueba de ADN.

Los nombres de la niña y de su abuelo se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez.



Apoyo



Desaparición y versión dudosa

La pequeña desapareció el 15 de abril de 2020 del interior de una propiedad perteneciente a su padrastro, un ciudadano alemán, en Emboscada. Supuestamente corría tras unas cabras cuando fue vista por última vez. Sin embargo, los investigadores dudan de la versión.