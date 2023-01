Se cumplen 5 meses del ACV que mantiene a Lugo inactivo

Lugo se había desvanecido el 10 de agosto de 2022 en el propio recinto del Congreso, donde fue rápidamente auxiliado por sus colegas y funcionarios.

Al día siguiente fue intervenido quirúrgicamente, de acuerdo con lo que informaba entonces su médico de cabecera, el senador Jorge Querey, en una clínica privada de Asunción.

Posteriormente a ello, por recomendación médica y con la anuencia de sus familiares, Lugo fue trasladado para seguir un proceso de recuperación en la Clínica Fleni de Buenos Aires, lugar en el que se encuentra hasta la fecha.

Allí recibe visitas casi periódicas de miembros de su bancada y en la última semana surgió la polémica por la visita que hizo Efraín Alegre, candidato presidencial de la Concertación.

El disgusto que produjo en filas del Frente Guasu no fue la visita en sí, sino las afirmaciones de Alegre al salir del encuentro. El presidente del PLRA sostuvo que puso a Lugo al tanto de los “avances de la Concertación”, lo que generó que varios luguistas pidieran a Alegre no usar la figura del ex obispo en el proceso electoral.

Su condición de salud hizo que el Senado le haya concedido tres meses de permiso (setiembre y octubre primero y luego extendido a noviembre). Ya en diciembre la bancada luguista había señalado que no volvería a solicitar la medida, dado que iniciaba el periodo de receso.

PELEA. Para Efraín y Euclides Acevedo, los 300.000 votos que tuvo el FG con Lugo a la cabeza del Senado, es un hecho que motiva la disputa.