Se analiza reactivar albergues

El canciller nacional Federico González informó que el Centro de Coordinación Interinstitucional de Apoyo al Ministerio de Salud Pública está a la espera de la recomendación de las autoridades sanitarias para proceder o no a la reactivación de los albergues para las personas que ingresan al país, sean connacionales o extranjeros.

“Está en evaluación, no está decidido”, expresó el ministro que participa de las reuniones del Consejo de la Defensa Nacional (Codena).

Aclaró que de los 76 albergues que llegaron a habilitar el año pasado desde que se declaró la pandemia en marzo del año anterior, se mantuvieron alrededor de 25 en el periodo posterior al 21 de octubre de 2020. Precisó que estos albergues no tienen carácter obligatorio y que continúan abiertos como una opción para los ciudadanos, tanto nacionales como extranjeros, que requieran utilizarlos. Además, están los hoteles-salud disponibles para quienes los precisen. “Hasta ahora no son obligatorios y estamos a la espera de la decisión que pueda tomar Salud, en cuanto a si será obligatorio o no el retorno al uso de los albergues”, dijo.