Se abre una luz de esperanza para el fútbol de Primera División

En dos semanas aproximadamente se reunirán nuevamente de manera virtual el Dr. Gerardo Brunstein, en representación de la APF, y los doce médicos de los clubes. Todo tiene que ver con el retorno del balompié oficial de la categoría principal en nuestro país. Participarán también los profesionales Ariel Fretes, Dulio Núñez, Daniel Pineda, Luis Mussi y Osvaldo Insfrán y, como en la reunión anterior, estará presente Agustín Casaccia, por la Secretaría Nacional de Deportes, quien preside a la vez la Unidad Antidopaje.

Las opciones ya planteadas fueron dadas a conocer por los propios médicos de los distintos clubes, quienes tuvieron una participación activa en el encuentro virtual y que será evaluado en esta segunda reunión que determinará los pasos a seguir. Lo establecido y consensuado en esta primera fase es la concentración domiciliaria de los jugadores, quedando bajo responsabilidad de los mismos el compromiso profesional, el aislamiento social y la contención familiar. En eso se hizo mucho hincapié, puesto que será el primer gran paso en el proyecto a ser presentado al Ministerio de Salud.Otro aspecto que es fundamental son los registros de contagios en el país y mucho dependerá del aplanamiento de la curva.Se aguarda que para la reunión prevista entre el 22 y 23 de este mes ya se tenga un protocolo sanitario más afinado donde ya se puedan establecer los escenarios que no serán mayores de seis, cumpliendo además los vestuarios con los requisitos necesarios.La primera reunión fue sumamente fructífera, en la cual se echaron las bases y obligaciones que deben ser respetadas.Las posturasTal como señalamos más arriba, mucho dependerá del momento para establecer las pautas de la disputa de los partidos que en principio podrían tener doble fecha en una semana. Una de las ideas es que concluya el torneo a fines de agosto, comenzando en julio. La otra es que se de arranque en los primeros días de setiembre. Imprevisible hasta ahora y sometidos de todo punto de vista al mar que aqueja al mundo.El Comité Estratégico de la APF está en permanente diálogo con los directores técnicos y estos coinciden en que se necesita al menos un mes para poner al plantel en condiciones físicas. También se entregará un material didáctico a cada médico de los clubes para llevar a cabo el plan de sanidad correspondiente. Este material audiovisual contempla fundamentalmente la parte higiénica y los encargados deberán completar un cuestionario social para saber las condiciones en las que se desenvuelve cada jugador. En ese sentido, la APF pondrá la mayor dedicación para colaborar con las principales necesidades y cuidados de los atletas.Acuerdos especialesLa malaria actual genera grietas económicas y es por ello que hay nuevos acuerdos entre entidades, cuerpo técnico y jugadores. En la medida en que tenga retraso la vuelta al fútbol más serán los perjuicios, a lo que se debe sumar que los cotejos serán disputados a puertas cerradas y en esto dañará mucho más a los equipos de mayor convocatoria y aquellos que basan parte de su presupuesto en la taquilla que generan cuando los hacen de local enfrentando a Olimpia y Cerro, que marca una mayor respuesta de público en los partidos.Las deudas, salvo excepciones, están al orden del día, mantener toda una estructura es muy difícil y más cuando hay salida y no hay ingreso. Eso genera preocupación por donde se lo mire. El alivio de los 300.000.000 millones de guaraníes aportados por la APF para pago de salarios fue trascendental en un momento de tanta sequía económica.Angustiante panoramaLa División Intermedia sufre muchísimo, puesto que no puede mover nada hasta que no arranque la Primera División y que estará regida por un control sanitario estricto y pone en vilo que esta categoría sea disputada en la presente temporada. Es de público conocimiento que la mayoría de los clubes licenciaron a los cuerpos técnicos y jugadores, a lo que se suman salarios atrasados y otros incumplimientos por falta de dinero. El desempleo golpea duramente a la segunda categoría en importancia en el fútbol paraguayo de rótulo profesional y cuyos contratos no son respetados. La crisis es brutal en la Intermedia. La primera determinación de la APF fue la suspensión de los torneos formativos, incluyendo las escuelas de fútbol. Esta fue la primera y drástica decisión de la matriz del balompié nacional provocando un gran disgusto en sus participantes comenzando por los encargos de las distintas categorías, quienes quedaron sin trabajo. El corte fue muy rápido y al decir de quienes dirigen nuestro fútbol era el único camino priorizando la salud.