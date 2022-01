Scream 5 y Silent Night se suman hoy a la cartelera de salas de cine

Esta vez, el asesino serial persigue a un nuevo grupo de jóvenes, ya que la protagonista de las últimas cintas se encuentra alejada de la región, si bien, luego retorna para reencontrar a viejos conocidos y enfrentar al misterioso criminal.

Con 114 minutos de extensión, el filme cuenta en su elenco con el regreso de Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette y Marley Shelton, además de la inclusión de nuevas figuras como Jack Quaid, Jenna Ortega, Melissa Barrera, Mason Gooding y Dylan Minnette.

Luego de haber contado con Wes Craven, el propio creador de la franquicia como director en las cuatro anteriores entregas, esta vez, esa tarea quedó a cargo de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett.

Drama. La otra película que podrá verse desde hoy, mezcla el terror con el drama. Se trata de Silent Night, que acompaña a unos viejos amigos que se reúnen para celebrar la Navidad en una casa de campo en Reino Unido, esto, mientras el mundo se enfrenta a un apocalipsis.

El grupo decide afrontar con tranquilidad la inevitable destrucción de la humanidad, si bien, por más de que pretendan fingir normalidad, en algún momento tendrán que verse ante la idea de que se acerca el final.

Con 92 minutos de extensión, la cinta escrita y dirigida por Camille Griffin cuenta en su elenco con figuras como Keira Knightley, Matthew Goode, Annabelle Wallis, Lily-Rose Depp, Roman Griffin Davis, Lucy Punch, Sope Dirisu, entre otros.

SIGUEN EN PROYECCIÓN. De igual manera, otras películas siguen en cartelera, como la exitosa Spider-Man: No way home, que da cierre a la última trilogía del superhéroe de Marvel, en la que, tras tener su identidad revelada, Peter Parker se ve envuelto en una serie de problemas, viéndose obligado a buscar ayuda. Es así, que acude junto a Doctor Strange, quien le propone realizar un hechizo para modificar la realidad y hacer con que todos se olviden de la revelación, sin embargo, la magia no resulta bien y provoca el arribo de viejos y conocidos villanos.

Otra de las opciones es Matrix Resurrections, la cuarta entrega de la saga creada por las hermanas Wachowski, que cuenta con el regreso de Neo, Trinity, Morfeo y la inclusión de otros personajes, vividos por las ya conocidas figuras del público y nuevos intérpretes. En medio de un mundo en el que existen dos realidades, la de la vida cotidiana y la que se esconde detrás de ella, Thomas Anderson volverá a encontrarse ante el dilema de seguir al conejo blanco. La elección, una simple ilusión, es el único camino para ingresar o salir de Matrix, que esta vez, se encuentra más fuerte, segura y peligrosa que nunca.

Animación. Asimismo, se encuentra la cinta de animación Sing 2, que acompaña al koala Buster Moon y sus amigos en la ardua tarea de tratar de persuadir a la estrella del rock Clay Calloway, para que se una a ellos en el estreno de un nuevo espectáculo. Con 110 minutos de extensión, el filme cuenta con las voces de un estelar elenco formado por Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton y figuras de la música como Halsey, Pharrell Williams y Bono. Otra de las animaciones que pueden verse en las salas locales es la producción de Disney que narra la historia de una familia extraordinaria, los Madrigal, quienes viven escondidos entre las montañas de Colombia, en un enclave llamado Encanto. La magia del lugar dotó de dones únicos a cada miembro familiar, excepto a Mirabel, quien, al descubrir que el encanto de lugar sufre peligro, cree ser la última esperanza para poder restaurar la normalidad de su mágico hogar.



A saber

Película:

Scream 5.

Duración:

114 minutos.

Dirección:

Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett.

Elenco:

Neve Campbell, Courteney Cox, Mason Gooding y Dylan Minnette.



Película:

Silent Night.

Duración:

92 minutos.

Dirección:

Camille Griffin.

Elenco:

Keira Knightley, Matthew Goode, Annabelle Wallis, Lily-Rose Depp, Roman Griffin Davis, Lucy Punch, entre otros.