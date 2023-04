Sara Pedrozo, la talentosa niña que conquista con su voz

Esta noche, desde las 20:00, tiene lugar el espectáculo Mi tierra, mis raíces a cargo de la niña Sara Nayeli Pedrozo Pérez (12), quien brilló en sus presentaciones en el certamen internacional The Voice Kids (Francia) en 2022.

La cita será en el Centro Cultural Ycuá Bolaños (Avda. Artigas casi Santísima Trinidad). Acceso, G. 50.000.

Participan como invitados Las Paraguayas, Bichito Echeverría, y se suman María Isabel Vera, Mirta Noemí y Alcides Ovelar.

Con mucha modestia y sencillez, Sara Pedrozo expresó: “Me hará muy feliz y estaré sumamente agradecida si todos los que puedan van a ver el espectáculo hoy”.

También destacó que está muy feliz de volver a pisar suelo paraguayo por cuarta vez, y de recibir todo el cariño de la gente y la atención de la prensa local.

Muchos recuerdan el paso de Sara el año pasado por el certamen La Voz Kids, y cómo cantó por unos cinco segundos, y los entrenadores Patrick Fiori, Kendji Girac, Julien Doré y Louane inmediatamente dieron vuelta sus sillas y quedaron fascinados por la interpretación de la carismática niña, que sin embargo confiesa que sigue “siendo la misma de antes”.

Aunque Sara nació en Suiza, todo el Paraguay siguió de cerca su ascenso musical a través del certamen francés y la “adoptó”, ya que su padre, Danilo Gustavo Pedrozo González, oriundo de Caacupé, es quien se encargó de formar musicalmente a su hija y transmitirle sus raíces y “la identidad guaraní”, a pesar de que se radicó en Suiza 25 años atrás.

Danilo percibió que su pequeña hija tenía un gran talento desde que ella empezó a cantar, con tan solo tres años. “Todavía no hablaba bien, pero ya cantaba”, recuerda el orgulloso padre. Fue su papá quien formó a Sara, enseñándole teoría y solfeo, técnicas de respiración y todos sus conocimientos musicales.

En La Voz Kids, Sara confiesa haber aprendido a ser ella misma. “Interpretar con mi propio estilo, a ser más valiente de lo que era. Ahora me siento más libre”, refiere.

Danilo es ex integrante de los grupos Ribereños Paraguayos y Aguas Claras. Es compositor y tiene varias obras registradas en Suiza y Paraguay. Trabajó muchos años tocando en restaurantes de Paraguay. Además, los abuelos y tíos de Sara también son músicos, entre ellos están la famosa Perla y Sixto Pedrozo, su hermano, que fue arpista de Luis Alberto del Paraná.

La niña apenas empieza su carrera musical, aunque ya alcanzó fama internacional, sin embargo dice que le gustaría conseguir ser alguien con la música, “tener una carrera musical próspera”.

Acerca de referentes musicales, Sara tiene muchos, pero actualmente escucha a Olivia Rodrigo. “Me gusta el ritmo de sus canciones, tiene mucha versatilidad, me gustan las lentas, y al escucharla practico mi inglés”, comenta.

En cuanto a la música más “comercial” o “pasatista”, comenta que ‘no es que le guste’, pero las baila, pero no son las que ella elegiría escuchar. “Algunas, depende, puede ser que escuche, muy de vez en cuando”, expresa.

El estilo de música que escucha y lo que canta no necesariamente coinciden. “Es otro mundo”, dice.

Actualmente le gusta escuchar a referentes actuales francesas estilo pop. También menciona que le gustaba mucho el K-pop en una época.

FAMILIA multicultural. La familia de Sara es multicultural. Su madre, de nacionalidad española, no tiene relación con el arte, sin embargo su tarea no es menos importante, ya que se encarga de acompañar de cerca el cuidado de su pequeña artista, sin desatender por eso a sus cuatro hermanos.

La familia de Sara la integran su mamá, Sonia Pérez (de Galicia), su papá Danilo, y sus hermanos paraguayos María José, Kiara y los paraguayo-españoles Danilo Alejandro y Shana.

Al consultar a Sara si habla el idioma guaraní, ya que al cantar lo pronuncia muy bien, dijo que no habla guaraní. “Pero me gustaría aprender, sé algunas palabras, pero lo que es cantar en guaraní me resulta fácil. Tengo facilidad en la pronunciación de los idiomas en general (habla español, francés, alemán, inglés)”, comenta, a lo que su padre responde: “A lo mejor es porque ya escuchaba la música paraguaya desde la panza de su mamá”.

PROYECTOS. Danilo Pedrozo afirma que tanto él como su esposa y el resto de la familia seguirán apoyando el desarrollo artístico de su hija.

“Ella es una artista nata. No solo canta bien, también baila, y tiene una gran expresividad, cualquier productor que decida trabajar con ella encontrará una excelente materia prima”, afirma.

Sara y su papá practican diversos ritmos, desde boleros, canciones retrospectivas, chacarera, rumba, samba, guaranias, etc. Con él realizó varios videos caseros y en los más destacados incluye Recuerdos de Ypacaraí estilizado e Historia de un amor, (se puede ver en su canal de Youtube @sarapedrozo6032),

“La idea es que sigamos grabando en el canal de Youtube canciones universales para que alguna productora se fije en su talento y se acerque a nosotros”, comenta el papá.

Danilo agradeció la colaboración de los medios de Paraguay en ese proceso, “así como a todos los que de alguna forma aportaron”.