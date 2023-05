Santaní: Denuncian suspicaces despidos

Omar Escobar, presidente de la Junta Municipal, dijo que como Junta tienen el derecho de elegir a sus funcionarios. “Ahora nos quedamos sin dos funcionarios. Es una lástima, pero creemos que es una venganza contra estos funcionarios que no trabajaron por la candidatura a diputada de Carmen Giménez, esposa del intendente municipal, varios quedaron sin fuentes de trabajo y tienen familias”, expresó.

Siete de los 12 ediles de la Junta Municipal de Santaní denunciaron el injusto despido de varios funcionarios.

Según los ediles, lo del intendente es una grosera intromisión dentro de la Junta.

Hilda Benítez y Roque Sánchez son los dos funcionarios de la Junta Municipal que fueron despedidos. Ambos explicaron que fueron advertidos por el entorno del intendente de que si no acompañaban a su esposa corrían el riesgo de perder su trabajo; esperan que sean reincorporados porque necesitan trabajar.

Por su parte, Ovando señaló que no hubo ningún tipo de vendetta. “Los contratos terminaron el 30 de abril y eso ocurre cada año; no existe ni existirá en mi administración ningún tipo de venganza política contra nadie”, sostuvo. C. A.