Sanción de EEUU trae impacto negativo en la imagen del país

La decisión del Gobierno de los EEUU de agregar a su lista negra a Horacio Cartes, ex presidente de la República, no tendría una implicancia inmediata en la economía nacional, pero sí representa un daño a la imagen de nuestro país y puede derivar, eventualmente, en una situación de inestabilidad.

Así lo explicó el economista Aníbal Insfrán, quien sostuvo que si bien el peso del grupo de empresas vinculadas al ex mandatario es relevante para la economía nacional, lo sucedido ayer no tendría consecuencias directas o muy importantes en el conglomerado. “En la parte económica, si esto no sigue mucho, no creo que afecte. Pero algún efecto que pueda tener (la situación) sobre el Grupo Cartes, que es muy importante dentro del país con sus actividades, puede generar cierto nivel de inestabilidad general”, indicó.