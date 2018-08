San Lorenzo cumple hoy 243 años y ciudadanos piden orden y obras

El despliegue de productos artesanales y gastronómicos ya se observaba ayer en la previa festiva en los alrededores de la Catedral. También el parque de diversión ya se instaló en la zona. Los festejos se iniciaron desde el comienzo del mes con misas, conciertos, exposiciones, torneos y serenata. Para hoy, día en que se recuerda al santo patrono de la ciudad universitaria, habrá procesión, misas, animación y festival.

Reclamo. En el marco de la celebración, varios pobladores y asiduos visitantes de la localidad reclamaron mejorar servicios, como el caso de la necesidad de ampliar las obras de saneamiento y ordenar el manejo del cuestionado estacionamiento tarifado.

“Uno de los problemas constantes es el desagüe. Aguas residuales se escurren frente a calles de instituciones educativas y a lo largo de otras vías”, señaló Alexis Páez.

Por su parte, Ana García refirió que “tenemos muchos conflictos con el estacionamiento tarifado. Las personas buscan lugares donde comprar los tiques para estacionar y no encuentran, muchas veces dejan sus vehículos por apresurarse a llegar a tiempo al trabajo y al volver ya encuentran el cepo. No veo como una manera de ordenamiento vehicular, sino con un fin recaudatorio”, sentenció.

La tarifa por hora del aparcamiento es de G. 3.000, de 7.00 a 20.00. El servicio tercerizado, que fue implementado desde este año, es cuestionado por los ciudadanos y fue motivo de continuas manifestaciones. El punto que más reclaman es que la empresa adjudicada, el consorcio SL Parking, queda con el 75% de las recaudaciones.

Obras. Desde la Comuna afirmaron que las obras de alcantarillado sanitario son ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). En el proyecto figura que son 104 kilómetros de alcantarillado que beneficiaría a 160.000 habitantes de San Lorenzo.

En cuanto al estacionamiento tarifado, el director de prensa de la Comuna, Joaquín Bonett, sostuvo que evalúan los reclamos continuos de pobladores.

Agregó que la Municipalidad ejecuta varias obras para instituciones educativas y de vialidad.

En cuanto a la remodelación de la planta baja del Palacete Municipal, el trabajo significó una inversión de G. 2.710.421.370, subrayó.

Misses en la Junta: “Fue tradicional visita de cortesía”

El intendente de San Lorenzo, Albino Ferrer, intentó desvincular responsabilidad sobre el caso de desfile de misses en la Junta Municipal, en la que también participaron menores de edad. El video, viralizado en las redes sociales, generó el repudio de los internautas. Por su parte, el director de Prensa de la Comuna, Joaquín Bonett, sostuvo que se trató de una visita de misses a autoridades que se realiza de manera tradicional. “Siempre realizan, no un modelaje, sino una visita de cortesía a la Junta y también a la Intendencia. Para evidenciar la transparencia, se transmite en Facebook las actividades de la Junta, por ello no se puede decir que alguien filtró el video. Sin embargo, Ferrer señaló a la 780 AM que él no tiene idea de lo ocurrido. Atribuyó la responsabilidad a la organizadora y a padres.