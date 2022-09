San José y Olimpia lideran el Clausura

Posiciones: San José y Olimpia con 6 puntos, Colonias Gold 4, Libertad, Félix Pérez Cardozo y Campoalto con 3 y Cuidad Nueva 2.

Mañana por la ronda 4 se enfrentan: Libertad vs. San José (en La Huertita, 20:00) y Campoalto vs. Ciudad Nueva (Comando Logístico, 20:00). El viernes 9, Félix Pérez Cardozo vs. Colonias Gold (Efigenio González, 20:00).