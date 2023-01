San Antonio y Villeta son los ganadores de la ronda 2

Por el mismo grupo, San Antonio goleó 11-1 en su visita a Lambaré. Ignacio Yegros inauguró el marcador para el anfitrión, pero el equipo santo reaccionó y terminó vapuleando al rival con las anotaciones de Vicente Martínez (cuatro), Hugo Martínez (dos), Elvio Villalba (dos), Lucas Santander (dos) y Luis Barrientos.

La segunda fecha del Grupo 3 se disputará el sábado con los siguientes emparejamientos: San Antonio vs. Villeta y Lambaré vs. Villa Elisa.

Hoy, continúa el campeonato con 5 partidos: Cnel. Martínez vs. San Juan (N), Te bicuary vs. Villarrica, Cambyretá vs. Cnel. Bogado, Car men del Paraná vs. Ma. Au xiliadora y Capitán Miranda vs. Bella Vista Sur.