San Antonio gana en el inicio del Nacional

Los goles: Júnior Arana (2), José Gill, Iván Ruiz Díaz y Rolando Rotela (San Antonio). Rodrigo Barboza y Derlis Ramírez (N’Kantos)

Al cierre jugaban: Sta. Librada (Villarrica) vs. Coop. Ñemby y José Meza vs. Bolívar. Hoy por la fecha 2 (18.30): José Meza vs. Santa Librada, N’Kantos vs. Coop. Ñemby y San Antonio vs. Bolívar. Mañana (18.30): Coop. Ñemby vs. José Meza, N’Kantos vs. Simón Bolívar y Sta. Librada vs. San Antonio.

Las semis son el jueves 27 (20.00) y el tercer puesto y la final, el viernes 28 (20.00).