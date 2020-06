¡Sálvanos, Señor, nos hundimos!

El papa Francisco, a propósito de la lectura de hoy, dijo: “La situación que se da sobre el barco es el miedo. Cuando hay una gran agitación en el mar, el barco se cubría por las olas. ‘¡Sálvanos, Señor, que estamos perdidos!’, dicen. ¡El miedo! Incluso aquella es una tentación del diablo: tener miedo de avanzar en el camino del Señor”.

“Hay una tentación que dice que es mejor quedarse aquí, donde estoy seguro. Pero esto es el Egipto de la esclavitud. Tengo miedo de seguir adelante, tengo miedo de ir hacia donde me llevará el Señor. El temor, sin embargo, no es un buen consejero. Jesús muchas veces, ha dicho: ¡No tengan miedo! El miedo no nos ayuda”.

“Cuando Jesús trae la calma al agitado mar, los discípulos en la barca se llenaron de temor. Siempre, ante el pecado, delante de la nostalgia, ante el temor, debemos volver al Señor. Mirar al Señor, contemplar al Señor. Esto nos da estupor por un nuevo encuentro con el Señor. ‘Señor, tengo esta tentación: quiero quedarme en esta situación de pecado; Señor, tengo la curiosidad de saber cómo son estas cosas; Señor, tengo miedo’. Y ellos vieron al Señor: ‘¡Sálvanos, Señor, estamos perdidos!'”.

“Y llegó la sorpresa del nuevo encuentro con Jesús. No somos ingenuos ni cristianos tibios, somos valientes, valerosos. Somos débiles, pero hay que ser valientes en nuestra debilidad. Y nuestro valor muchas veces debe expresarse en una fuga y no mirar hacia atrás, para no caer en la mala nostalgia”.

Asimismo, en ocasión de la bendición del papa Francisco Urbi et Orbi , donde se le leyó el pasaje de la Biblia de Jesús calma la tormenta, donde luego de leer el pasaje dijo: “… Esto quiere decir que con Jesús a bordo el bote (en nuestro corazón) no se hunde. En su mensaje invitó a no sembrar pánico sino responsabilidad, a que no apaguemos la llama que nunca enferma y reavivamos la esperanza. Agregó que debemos actuar con hospitalidad, fraternidad y solidaridad así como debemos de cuidarnos y cuidar con la fuerza de la fe”.

(Frases de http://blogs.paxtv.org/toques/archivo/764-%C2%AB%C2%BFqui%C3%A9n-es-este,-al-que-el-viento-y-el-mar-le-obedecen%C2%BB y https://www.eloccidental.com.mx/local/bendicion-del-papa-francisco-urbi-et-orbi-por-la-epidemia-por-covid-19-5024906.html)