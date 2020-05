Salud presume intento de estafa por parte de firmas en compras

Sospechas. La intención de proveer al Estado de insumos que no podrían ser efectivos en la lucha contra el Covid-19 levanta un manto duda, en la que podría haberse dado una estafa.

En comunicación con Radio Monumental AM, el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, mencionó que existe una presunción de irregularidades establecidas por la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras Covid-19, que lo considera grave.

Ante la consulta de que si la presunción apunta a que quisieron estafarle al Ministerio de Salud, el responsable de la cartera sanitaria expresó que es así. “Efectivamente. Y la presunción y los indicios surgen de la Comisión de Investigación que está aquí en el Ministerio de Salud Pública”.

Aclaró que el relacionamiento de la firma proveedora con el MSP empieza a partir de la presentación de los productos en el Parque Sanitario. Aunque la acusación apunta a las empresas, el responsable de la cartera sanitaria mencionó que en el presunto intento de estafa no estarían involucrados funcionarios de Salud. Al menos en un principio.

La denuncia formal fue recibida por los responsables del MSP y a partir de ahí la Asesoría Jurídica de Salud trabajó para presentar la acusación ante la Fiscalía el domingo, en horas de la tarde, detalló Mazzoleni. De esta manera justificó el porqué dicho documento fue llevado ese día, cuando ya contaba antes con la denuncia sobre las irregularidades existentes.

Por otro lado, el ministro aclaró que, debido a la premura del tiempo, pidió celeridad a los funcionarios para la compra por vía de la excepción para dicho cargamento, pero no pidió que se realicen acciones indebidas. Dijo que las circunstancias que se vivían en el mundo en ese momento no permitieron tener antes las muestras de los productos.

Con respecto al rechazo que se dio con las mascarillas, acotó que en una misma caja se encontraban los tres distintos tipos que llegaron al país. Este detalle había sido apuntado por quienes realizaron el control de la carga que llegó de China el 18 de mayo. “Se generó una duda y es lo que hay que esclarecerse en las investigaciones que se llevan adelante”.

Investigaciones

Con respecto a los sumariados, Mazzoleni señaló que existen personas que dieron un paso al costado. También expresó que se tomarán determinaciones sobre otros funcionarios cuando llegue el momento y si hiciese falta.

Expresó que también lleva en cuenta la presunción de inocencia. Mencionó que cuentan con varios funcionarios de buena fe que han estado realizando su labor en medio de las condiciones actuales. Consideró que son válidas todas las denuncias. Sin embargo, aclaró que en el momento de la verdad deben circunscribirse a lo que la ley señala.

“Yo me tengo que ceñir estrictamente a lo que dice la ley, los contratos, una serie de normativas de las que no me puedo apartar, independientemente de lo que opine o crea la prensa o la ciudadanía”.

