Salud confía en poder controlar propagación del Covid-19 en CDE

Brote. Las autoridades creen que el virus no irá muros afuera, donde esperan poder controlar su expansión.

Entre mañana y el domingo, en el Ministerio de Salud Pública (MSP) tendrán una idea más precisa sobre la magnitud real del brote registrado dentro de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este y que, al parecer, ya se esparció en la comunidad a través de los más de 60 funcionarios infectados, según reportó Wilson Ferreira, corresponsal de ÚH en Alto Paraná.

“Tenemos que ser más cautos, es con respecto al funcionariado de la penitenciaría. Ellos son parte de la comunidad, estuvieron interactuando con su núcleo familiar y social y estos a su vez con el resto de la población”, afirmó el Dr. Juan Carlos Portillo, viceministro de Atención Integral a la Salud. Existen, no obstante, elementos que resultan favorables. “Por ejemplo, muchos de los funcionarios proceden de un mismo barrio o de una misma zona donde tienen su domicilio”, apuntó al aventurar un escenario posible: “La propagación, probablemente, va a estar orientada hacia esos territorios. A partir de allí, somos en cierta forma optimistas. Hasta el momento, no tuvimos mayores problemas para controlar los distintos focos. Esto que se dio esperemos que no sea la excepción; hay elementos que son favorables y esperamos avanzar en ese sentido”, postuló. AISLADOS Todos los funcionarios penitenciarios (son como 140) ya fueron trasladados a un albergue, donde permanecen aislados. Se dividieron en cohortes para seguir sirviendo en el penal. Son traslados a la penitenciaría, cumplen sus labores y de vuelta al establecimiento. “Ellos están separados de sus núcleos familiares y sociales. La idea es que una vez que pase el tiempo establecido, desde el punto de vista epidemiológico, puedan retomar con mayor normalidad sus actividades”, indicó Portillo. Manifestó que dan por sentado que todos los reclusos, un total de 1.178, ya se habrán contagiado de Covid. Esto en virtud de que “están hacinados”; pero “no representa un riesgo” como tal, muros afuera. Hace dos días tomaron 500 test, tanto a internos como al resto de los funcionarios. Ayer continuó la toma, ya que prevén llegar al 100% de la población del penal. A su vez, un equipo de Vigilancia de la Salud inició las averiguaciones en terreno sobre contactos posibles para armar el árbol epidemiológico alrededor de cada caso. “Hasta el miércoles, teníamos identificados alrededor de 120 contactos. A esos hay que estudiarlos. Están en el entorno familiar y social de los funcionarios“, explicó. “El fin de semana podríamos tener suficiente cantidad de información como para tomar una decisión. Dicho esto, el lunes el panorama estaría mucho más claro con respecto a este brote puntual y los alcances eventualmente de la propagación y determinaríamos allí con mayor precisión el impacto que podría tener sobre los planes de reactivación”, añadió al señalar la preocupación de los esteños en cuanto a la progresión de la actividad económica y comercial. “Alguna sugerencia en concreto podría surgir de Salud Pública, luego del análisis de esa información que se está generando. Estamos tratando lo más rápido posible de determinar el grado de propagación de este brote y de tantos otros que estamos viendo que están ocurriendo”, sostuvo. Ayer 14 positivos se sumaron a los 105 casos en el penal. En el reporte global, de 1.573 muestras, 41 dieron positivo: 28 contactos, 11 del exterior y dos sin nexo.



NUEVA AMENAZA A LA SALUD



CLAVE. Este fin de semana sabrán la magnitud del contagio comunitario a partir del brote en el penal.



OPTIMISMO. Ven como favorable que la mayoría de los funcionarios viven en el mismo barrio o zona.



CONTROLADO. Dan por sentado que todos los reos están infectados, pero en estado leve y confinados.



DECISIÓN. Grado de dispersión del virus definirá el retroceso o no del plan de reactivación en el Este.



El lunes el panorama estaría más claro respecto a este brote y los alcances de la propagación. Allí determinaríamos el impacto sobre los planes de reactivación.

Dr. Juan Carlos Portillo,

viceministro de Atención Integral a la Salud.