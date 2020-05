Salud aún no acepta primer lote y firma suma 15 días de multa

Enfático. Mientras las empresas continúan presentando los descargos por los insumos que no fueron recibidos por Salud Pública, se anuncia que la segunda carga no se recibirá hasta que la primera sea aceptada.

Así lo señaló el doctor Juan Carlos Portillo, viceministro de Atención Integral a la Salud. “Si no se hace la primera entrega, no podrán hacer la segunda. Pero hay una cuestión acá. El proceso está en fase de rescisión. Nosotros no estamos esperando ni la segunda ni la tercera carga. Salvo que el proveedor diga que quiere entregar la primera carga porque hay productos que cumplen con las especificaciones. Si es así, se puede conversar. O si no, no”.

El cumplimiento del plazo de los 10 días de rescisión o que la empresa diga que puede cumplir con la entrega son las dos condiciones para aceptar el siguiente lote, especificó Portillo.

Con respecto a la multa por retraso, que ya llega a 15 días hoy, mencionó que sigue corriendo. El doctor Gustavo Irala, responsable de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud, había señalado que existe la posibilidad de que las proveedoras sean exoneradas de la sanción. Por cada jornada de atraso en la entrega las proveedoras deben abonar en concepto de multa G. 170.440.000.

Sin embargo, el viceministro de Atención Integral a la Salud no está tan seguro de esto. “Así como está, no sé si van a poder encontrar algún motivo que nosotros no conozcamos”, expresó el referente del MSP.